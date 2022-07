Tras la presunta pausa grupal de BTS en junio, los integrantes volvieron por todo lo alto con actividades promocionales. J-Hope y Jungkook estrenaron las canciones “More” y “Left and right”, respectivamente, y ahora Taehyung formará parte del spin-off de “BTS: In the soop” con sus compañeros de Wooga squad en “In the soop: Friendcation”. ¿Cuándo se estrena el especial?

Recientes adelantos muestran a Taehyung de BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik y Peakboy en un viaje en la nieve como parte del concepto con locaciones fuera de la ciudad, según el programa de variedades. Además, durante el viaje se conocerá el lado más vulnerable de V frente a sus grandes amigos.

¿Cuándo se estrena “In the soop: Friendcation” de Taehyung?

El nuevo programa de variedades de Taehyung, titulado “In the soop: Friendcation” se estrenará el viernes 22 de julio a las 9.00 p. m. (KST) y contará con cuatro episodios que mostrarán el viaje grupal del Wooga squad.

Taehyung de BTS regresa a "In the soop" con su grupo de amigos Wooga squad en "In the soop: Friendcation". Foto: JTBC

Horarios por países para ver “In the soop: Friendcation”

Estreno de “In the soop: Friendcation” en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 7.00 a. m. del 22 de julio.

Estreno de “In the soop: Friendcation” en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 6.00 a. m. del 22 de julio.

Estreno de “In the soop: Friendcation” en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 8.00 a. m. del 22 de julio.

Estreno de “In the soop: Friendcation” en Argentina, Brasil y Uruguay: 9.00 a. m. del 22 de julio.

Estreno de “In the soop: Friendcation” en España: 2.00 p. m. del 22 de julio.

“In the soop: Friendcation”, cap. 1: ¿dónde ver el spin-off?

El spin-off “In the soop: Friendcation” de Taehyung y Wooga squad será transmitido de manera exclusiva en JTBC. Dos horas más tarde, el programa será subido a Disney Plus; sin embargo, hasta la fecha solo se ha confirmado su disponibilidad en los siguientes países seleccionados: Japón, Malasia, Tailandia, Indonesia y Singapur.

Taehyung de BTS, Park Seo Joon y más integrantes del Wooga squad formarán protagonizarán especial de "In the soop". Foto: composición La República/Weverse

Link para ver “In the soop: Friendcation” de Taehyung

El canal coreano JTBC no cuenta con una página de streaming oficial para ver su contenido desde el extranjero. Debido a ello y tal como sucedió con las dos temporadas de “BTS: In the soop”, los seguidores esperarán enlaces de retransmisiones en Twitch, además de los ya conocidos fansubs en sitios no oficiales.

Los actores Park Seo Joon ("Itaewon class") y Choi Woo Shik ("Parasite") son amigos cercanos de Taehyung de BTS y ahora protagonizarán spin-off de "In the soop". Foto: composición La República/Soompi/JTBC

“In the soop: Friendcation”: teaser oficial