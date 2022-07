Namjoon podría ser el segundo integrante de BTS en debutar como solista. Tras el lanzamiento de “Jack in the box” de J-Hope, el álbum del líder de Bangtan estaría casi completo y a poco de ser presentado al mundo. Así lo reveló el mismo RM el 21 de julio, durante el primer en vivo que un miembro del septeto realizó en Weverse Live.

La superestrella del k-pop también compartió otros detalles inéditos de su esperada producción y aquí te contamos qué dijo en la transmisión.

J-Hope inició el capítulo 2 en la historia de BTS el 15 de julio con el lanzameinto de “Jack in the box”. El álbum, de 10 canciones, presentó un color musical completamente diferente al que suele mostrar el ídolo como miembro de Bangtan. Consecuentemente, aumentaron las expectativas por conocer qué sorpresas preparan los otros integrantes del septeto en sus respectivas producciones.

¿El álbum de Namjoon será el siguiente?

Aunque Hybe no ha revelado detalles precisos sobre los debuts de los otros miembros, Namjoon dio un adelanto del suyo en la transmisión por Weverse Live del 21 de julio.

Según compartió, está acercándose al final de su trabajo en el álbum. Aunque las pistas aún no están mezcladas, estima que ha completado la producción en un 90% y que es el integrante que más ha avanzado a la fecha. No obstante, no ha grabado un video musical o MV.

Respecto al lanzamiento, precisó: “No sé cómo irán las cosas a partir de ahora, pero probablemente seré el próximo, después de ‘Hobi’, en lanzar mi álbum en solitario. Ya veremos”.

Namjoon, líder de BTS, en su primera transmisión por Weverse Live. Foto: composición Weverse/Twitter

¿Qué traerá el álbum de Namjoon como solista?

Namjoon compartió que se ha divertido mucho trabajando en el álbum. Él aseguró que ha grabado música que le gustaría escuchar y que su disco será bastante diferente al mixtape “mono”.

“Si tuviera que describirlo, diría que es como una especie de archivo de los años 2019 a 2022″, puntualizó, conforme traducción de @caarlamoontoya en Twitter.

Namjoon (27), integrante de BTS, es cantante, rapero, compositor y productor musical. Foto: fansite

El conmovedor mensaje de Namjoon

Poco antes de concluir la transmisión, el líder dedicó palabras a ARMY que resuenan en las redes sociales por su carga emotiva.

Este es el mensaje de RM: “Siempre estoy a tu lado, incluso si estoy aquí atrapado en mi estudio. Siempre estaré a tu lado, siempre apoyaré tu vida, lo que haces, lo que comes, cómo vives, las personas que amas, tu vida, tu sueño, tu deseo, tu esperanza, tu tristeza, tu enfado, tu temperamento, tu situación. Solamente quedémonos uno al lado del otro. ¡Fighting! Parece que me he vuelto bastante melancólico, así que necesito irme ahora. Te amo, te extraño, solo no olvides que siempre estaré a tu lado, como la canción ‘Stay’”.