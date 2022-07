BTS: Taehyung llora frente a Wooga squad en reciente adelanto de “In the soop: Friendcation”

En el último teaser publicado de “In the soop: Friendcation”, el popular V reveló su lado más vulnerable frente a su grupo de amigos famosos Wooga squad.

Taehyung de BTS regresa a "In the soop" con su grupo de amigos Wooga squad en "In the soop: Friendcation". Foto: JTBC

Cultura Asiática LR LRTendencias mesadigital@glr.pe