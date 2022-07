El misterio de la ausencia de Suga fue revelado. El 15 de julio, J-Hope compartió en su live especial por el lanzamiento de “Jack in the box” el motivo por el que Yoongi no fue visto en la fiesta exclusiva que había organizado horas antes en el edificio de Hybe.

Previamente, el famoso coreano de 28 años celebró un ‘listening party’ para presentar su primer álbum antes de la publicación global en todas las plataformas digitales.

Numerosas figuras top de la música coreana se congregaron como invitados. Entre ellos estuvieron casi todos los miembros de BTS, menos Suga.

La ausencia del también rapero preocupó a los fans. “¿Qué pudo pasar para que no acudiera al importante momento en la vida de J-Hope?”, se preguntaban muchos en redes sociales.

¿Qué dijo J-Hope sobre Suga?

Horas después de publicar su álbum, el cantante de “Arson” se conectó en vivo para compartir pormenores sobre esta experiencia. Él aprovechó la ocasión para dilucidar las preocupaciones de ARMY sobre Suga.

Según compartió el primer integrante de BTS que debuta como solista, Yoongi desistió de acudir a la celebración por miedo a haberse contagiado con COVID-19. Él, incluso, preparó detalles de su vestuario y maquillaje, pero presentó fiebre el mismo día del evento, por lo que dio un paso al costado para realizarse una prueba, la cual arrojó negativo a contagio, posteriormente.

¿Qué dijo Suga al respecto?

Aunque no pudo acompañarlo en la fiesta, Suga siguió el primer en vivo de Hobi como solista. Además, corroboró las palabras de su ‘dongsaeng’ a través de Weverse. “Yo repentinamente tuve un poco de fiebre ayer por la mañana, así que pensé que podría ser COVID-19 y fui a hacerme la prueba, por lo que no pude asistir. Yo también estoy decepcionado”, precisó.

El intérprete de “Daechwita” también mencionó que la temperatura en su cuerpo se estabilizó. Además, saludó a J-Hope por la publicación de “Jack in the box”.

“Por fortuna, yo volví a tener una temperatura normal, así que no se preocupen demasiado. Jwa-Hope, felicidades (por el álbum)”, manifestó. Su compañero le respondió con un: “Te quiero, ‘hyung’. No te enfermes”.