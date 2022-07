Prepárate para ver numerosos contenidos de BTS en Disney Plus. El 11 de julio, se anunció que The Walt Disney Company APAC (región de Asia Pacífico) y las superestrellas del k-pop firmaron un ambicioso acuerdo de varios años. Como parte de esa alianza, los idols de Corea del Sur alistan proyectos que llegarán a la plataforma de streaming próximamente.

Además del spin-off de “In the soop” con el Wooga Squad, los chicos de Bangtan lanzarán una mini docuserie. ¿Qué se sabe de este programa y qué más llegará al servicio?

“BTS monuments: beyond the star”

Esta serie documental recorrerá mediante imágenes de archivo y entrevistas la carrera de BTS, desde los inicios del grupo hasta su posicionamiento como los fenómenos globales de la actualidad.

La fecha de lanzamiento de “BTS monuments: beyond the star” aún no ha sido confirmada, pero está programada para algún momento del 2023, año en el que el septeto celebra el décimo aniversario de su debut bajo Big Hit (hoy Hybe).

BTS debutó el 13 de junio del 2013. Foto: Hybe

“Permission to dance on stage - Los Ángeles”

A finales del 2021, los famosos coreanos (actualmente en hiatus) celebraron con éxito las cuatro fechas de “Permission to dance on stage” en Los Ángeles. Dicha serie de conciertos ahora llegará como película a Disney Plus. Al igual que sucede con la docuserie, su fecha de estreno aún está por confirmar.

“In the SOOP: Friendcation”

Taehyung y sus amigos del Wooga Squad, entre ellos los actores Park Seo Joon y Park Hyung Sik, dan vida al spin-off de “BTS in the SOOP”.

Este programa es el primero que nace de la colaboración. Constará de cuatro episodios que comenzarán a ser emitidos cada sábado, desde el 22 de julio.

In the SOOP: Friendcation con Taehyung de BTS y el Wooga Squad. Foto: JTBC

¿Cuáles son los otros dos programas?

Los informes indican que Disney prepara cinco proyectos como parte de esta primera alianza con un grupo del k-pop. En cuanto a los dos que faltan por revelar, se esperan mayores detalles en los próximos días.