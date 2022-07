BTS se reúne: integrantes filman videos cerca a antiguo edificio de BIGHIT

Aunque están trabajando en sus actividades individuales, los miembros de BTS se reunieron para filmar nuevo contenido grupal. El grupo de k-pop fue captado junto con un equipo de producción por las inmediaciones del edificio antiguo de BIGHIT Entertainment (ahora HYBE LABELS).

Transeúntes reconocieron a los intérpretes de “Dynamite” y las fotos se viralizaron en redes sociales. Se aprecia a Jungkook, RM, Taehyung, Jimin y Jin, quienes llevan micrófonos adheridos a sus camisetas.

BTS es visto filmando cerca a su antiguo dorm. Foto: Twitter

El lugar que recorrieron cinco de los siete Bangtan Boys es el local en el que comenzaron su carrera como grupo. Debido a su importancia en la historia de BTS, este es un punto turístico obligado para todo ARMY que visita Corea del Sur. De hecho, los fans han creado la tradición de dejar firmas y mensajes a la boyband en las paredes de la construcción antigua.

El mismo día, Jin actualizó en Instagram con más fotos de la reunión. El idol reveló una segunda locación que habrían usado para su próximo video: el estadio Olímpico Jamsil. Esa fue la sede de su concierto Permission to Dance on Stage-Seoul realizado en marzo.

BTS se reunió para grabación. Foto: Instagram/Jin

Solo un día antes, BIGHIT había confirmado su colaboración con la plataforma de streaming Disney Plus APAC para la difusión de cinco proyectos con artistas de HYBE. En la lista se menciona el programa In The SOOP: Friendcation, el concierto Permission to dance on Stage-LA, y una serie documental que se estrenaría en 2023.

Entre ARMY se especula que los idols podrían haber estado filmando para la docuserie que mostrará su crecimiento en la escena musical. Sin embargo, otra teoría apunta al programa de variedades Run BTS que es un contenido más ligero, en el que los miembros de Bangtan cumplen una serie de retos.

Luego de anunciar una pausa a los comebacks grupales, BTS se había comprometido a continuar filmando esporádicamente los episodios de Run BTS. Estos capítulos se estrenan de forma gratuita en Weverse, pero su última temporada culminó el 12 de octubre del 2021.