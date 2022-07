Queda solo una semana para el lanzamiento del álbum “Jack in the box” de J-Hope. El rapero también está ansioso por dar a conocer su trabajo y por ello hizo una transmisión por VLive en la noche del 8 de julio (hora de Seúl). El querido ‘Hobi’ comentó que comenzó a trabajar en “More” durante el primer año de la pandemia.

“No tenía idea que ‘More’ se convertiría en una de las canciones principales (de mi álbum solista)”, expresó J-Hope.

J-Hope en transmisión en vivo. Foto: captura/VLive

Dicha canción fue un prelanzamiento cuyo videoclip estrenaron el 1 de julio y que tuvo un singular cameo de Taehyung. V estaba de paso en el set de filmación y se ofreció para salir unos segundos como extra mientras hacían el “reto del maniquí”.

J-Hope contó que el MV de “More” se grabó en marzo, antes de que todo el equipo viajase a Las Vegas para sus conciertos y los Grammy.

Jimin tardó en reconocer a Taehyung

El creador de “Hope World” reveló una anécdota sobre la reacción de Jimin al cameo de Taehyung. V les dijo a los miembros que había salido en el videomusical y los retó a encontrarlo.

“¡Jimin! Cuando se interesa en algo, tiene que conseguirlo de alguna manera; así que repitió el MV una y otra y otra vez, él se preguntaba dónde aparecía Taehyung. Pensé que no sería capaz de hallarlo, pero al final Jimin logró verlo”, contó Hoseok.

Esta es la famosa escena del cameo:

Además de “More”, la canción “Arson” de J-Hope también tendría videoclip al ser un segundo title track del álbum “Jack in the box”. El MV y el disco serán estrenados a la 1 p. m. del viernes 15 de julio (KST) en plataformas digitales.