Julio es un mes festivo para los fans de BTS. Además del debut solista de J-Hope y su paso por el Festival Lollapalooza, se celebra el aniversario de ARMY. La comunidad de admiradores de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cumple nueve años apoyando la música de Bangtan en Corea y a nivel internacional.

¿Cuándo es el aniversario de ARMY?

En el k-pop, el aniversario de un fandom se marca el día en que recibe su nombre oficial y comienza el registro a cargo de la agencia. Este momento puede tardar desde meses y hasta años en el k-pop; sin embargo, el fandom de BTS fue presentado apenas un mes después del debut de Bangtan.

El aniversario de ARMY es el 9 de julio, pues ese día en 2013 se estableció el club de fans oficial. Por la diferencia horaria, el “ARMY DAY” inicia a las 10 a. m. del viernes 8 de julio para los seguidores que residen en Perú.

El "purple ocean" de BTS con ARMY en SoFi Stadium. Foto: Twitter.

¿Qué significa ARMY?

El nombre es un acrónimo de la frase “Adorable Representative M.C. for Youth”. En español se traduce a “Adorables MC representantes para la juventud”. Cabe resaltar que el término M.C en Corea se usa en referencia a un presentador o a quien toma la palabra para dirigir un evento.

Por otro lado, la palabra “ARMY” o ejército está asociado al concepto con el que debutó BTS y su nombre “Bangtan Sonyeondan” (chicos a prueba de balas).

El logo oficial de ARMY

Uno de los símbolos oficiales del fandom es su logo, el cual fue presentado por BIGHIT en 2017. El gráfico refleja al de BTS y asemeja a una puerta abriéndose.

Logo del fandom ARMY. Foto: BIGHIT Music

¿Qué actividades habrá por el “ARMY Day”?

Los diferentes fanclubs de BTS en cada país se agruparán este fin de semana para sus respectivos eventos. Habrá desde los tradicionales cupsleeves, donaciones y paneles LED, hasta fiestas temáticas para los fans.

Evento por el aniversario de ARMY. Foto: Twitter

En especial One in an ARMY (colectivo internacional) reúne fondos para el proyecto “Purple water”. Lo recaudado se entregará a la organización “Pure water to the world”, relacionada a la provisión de agua potable y saneamiento a comunidades en América Central y Haití.

Donaciones por el aniversario de ARMY. Foto: One in an ARMY

ARMY y My BTS Story por YouTube

BTS podría sorprender el 9 de julio con un regalo especial para los fans. Desde junio, en colaboración con YouTube Shorts, el grupo motivó a ARMY a compartir videos cortos mostrando o contando sus recuerdos desde que conocieron al grupo.

Con los clips, se producirá un video tributo a ARMY y este podría publicarse en el marco de su aniversario.

“Querido ARMY. Gracias por participar en #MyBTStory. Nos encantó ver sus historias y estamos agradecidos de ver cómo BTS se hizo parte de su vida cotidiana. Quedan pocos días para ver el tributo a ARMY, así que compartan sus videos en el hashtag (...)”, se lee en una carta que se publicó este jueves 7.