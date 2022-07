Un nuevo éxito para el maknae de BTS. “Left and right”, canción de Charlie Puth en colaboración con Jungkook, ha logrado posicionarse como el debut más exitoso de la semana en Billboard Hot 100, el chart más importante del mercado musical estadounidense.

Aunque ARMY apuntaba a que el tema tocara el lugar 70 como mínimo, los resultados finales superaron con creces la meta del fandom.

Coescrita por Charlie Puth y Jacob Kasher, este último desempeñándose también como productor, “Left and right” fue lanzada el 24 de junio del 2022 por Atlantic Records.

Además de ser el tercer sencillo de “Charlie”, el próximo álbum del cantautor estadounidense, es su segundo trabajo colaborativo con Jungkook de BTS. El primero fue una performance de “We don’t talk anymore” en los Genie Music Awards del 2018.

“Left and right” en Billboard Hot100

La meta del fandom de BTS era que “Left and right” debutara en el lugar 70 como mínimo. Al acercarse cada vez más la revelación del chart, las predicciones apuntaban al puesto 21.

Sin embargo, la mañana del 5 de julio, las redes sociales del chart semanal confirmaron que se posicionó oficialmente en el número 22.

Cabe precisar que los resultados se obtienen mediante la combinación de “transmisión de todos los géneros en EE. UU. de audio y video, transmisión de radio y datos de ventas”, conforme su website.

En el puesto 1 figuró “As it was” de Harry Styles en su cuarta semana no consecutiva que toca la cima del listado.

Además de ello, “Left and right” esta semana se ha posicionado como la canción más vendida, según Billboard. Detrás de esta quedaron “Carolina” de Taylor Swift, “A deal with god” de Kate Bush, “Break my soul” de Beyoncé y “About damn time” de Lizzo.