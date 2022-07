J-Hope hace historia en Spotify con “More”: récords y logros del title de “Jack in the box”

El primer solista de BTS la rompe en las plataformas con el prelanzamiento de “Jack in the box”. ¿Cómo le fue a “More” de J-Hope en su debut?

"More" es el title track del primer álbum de J-Hope como solista: "Jack in the box". Foto: composición LR/Spotify/Hybe