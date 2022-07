Si eres ARMY y visitas las redes sociales seguramentre te topaste con mensajes que Jungkook y Namjoon dejaron en sus clubes en ‘BTS island: In the SEOM’ a los afortunados fans que son parte de estos. Consecuentemente te habrás preguntando: ¿cómo estos admiradores lograron unirse a los espacios creados en el mundo virtual por cada integrante de Bangtan?

En esta nota respondemos esa duda y te contamos otros detalles que debes considerar sobre este videojuego codesarrollado por los Bangtan Boys.

Jungkook y Namjoon en el juego

Desde su lanzamiento el pasado 28 de junio, ‘BTS island: In the SEOM’ se ha convertido en la sensación del momento y los chicos de Bangtan no quedaron exentos de esta fiebre. En particular, Namjoon y Jungkook se unieron a la aventura e incluso crearon sus propios Seom Club.

BTS creó un juego para divertir a ARMY con 'Island: in the SEOM'. Foto: Play Store.

Usuario y club de Jungkook

Jungkook fue el primero en dar detalles de su usuario. Poco después del lanzamiento del juego, él compartió en una historia de Instagram que su ID era “¿Tengo la cara de un rey?”. Además, reveló que creó un club bajo el nombre “Cara del rey” y la descripción “Solo los fuertes sobreviven”.

Cabe mencionar como dato que el nombre de su user es una célebre frase que pronunció el actor de “Squid game” Lee Jung Jae, pero en su icónica película “The face reader”.

Evidentemente, tan pronto expuso los datos, miles de ARMY aplicaron para unirse a su Seom Club; sin embargo, como máximo solo 30 pudieron ser escogidos por el creador y estos tuvieron que estar como mínimo en el nivel 30, según reglas que se aplican para círculos privados en todo el juego.

¿Quiénes son los miembros del club de Jungkook?

Una curiosidad que comparten los miembros del club es que tienen creativos nombres, los cuales seguramente influyeron en los idols en la selección. Por ejemplo, en el círculo privado del maknae hay una jugadora llamada “La futura esposa de Jeon Jungkook” y otra bautizada como “La esposa de Hoseok”.

Un vistazo a algunos miembros del club de Jungkook en el juego 'BTS island: in the SEOM'. Foto: Twitter/@myglosshy

¿Y cómo se llama el club de Namjoon?

Namjoon figura en el juego como rkive, el cual también es su ID en Instagram. En su biografía puedes leer la frase: “Reunión para aquellos que aman a Namjoonie”. En armonía con su usuario, el líder de BTS bautizó a su club con el acrónimo “Namsamo”.

RM es el nombre artístico de Kim Namjoon, miembro de BTS. Foto: BIGHIT

¿Quiénes son los miembros del club de Namjoon?

Como en todo club de ‘Island: In the SEOM’, el creador puede agregar a 30 jugadores del nivel 30 para arriba. Entre los afortunados ARMY que lograron un cupo en “Namsamo” figuran: “Esposa de Kim Namjoon”, “Yoongi, cásate conmigo”, “Esposa de Sihyuk”, “Kim Namjoon, te amo” y “Jungkook, vamos a casarnos”.