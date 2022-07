Si eres ARMY con tiempo en el fandom, seguramente conocerás al derecho y al revés los datos públicos de J-Hope, pero si recién ingresas a este es probable que tengas algunas interrogantes sobre el carismático rapero. ¿Cómo se llama realmente? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuál es su repertorio previo a su debut como el primer solista de BTS?

Sobre el nacimiento y la familia de J-Hope

J-hope nació el 18 de febrero de 1994. Su nombre real es Jung Hoseok, y Gwangju, una de las seis ciudades metropolitanas de Corea del Sur, es el sitio que lo vio nacer y que más tarde lo adoptaría como uno de sus más grandes orgullos debido a sus logros como integrante de BTS.

Su familia está compuesta por padre, madre y una hermana mayor. Ella se llama Jiwoo y es una popular influencer y empresaria.

J-hope junto a su hermana Jiwoo- Foto: Twitter

Signos, apodos y tipo de sangre de J-Hope

J-Hope tiene como signo zodiacal a Acuario, mientras que en el zodiaco chino es representado por el Perro, el cual se caracteriza por su lealtad, prudencia, honestidad y amabilidad.

En cuanto a sus apodos, es llamado cariñosamente como ‘Hobi’, ‘Golden hyung’ y ‘Sunshine’, este último debido a su personalidad risueña que contagia alegría a su paso.

Otro dato que todo ARMY debe saber es que su sangre es de tipo A.

Jung Hoseok es mejor conocido como J-Hope. Sus fans cariñosamente lo llaman 'Hobi'. Foto: HIBGHIT

¿Dónde estudió?

La formación académica del famoso coreano incluye estudios en Seoil Elementary School, Ilgok Middle School, Gwangju Global High School y Global Cyber University (especialidad en Transmisión de Información y Entretenimiento).

Se sabe que también decidió realizar un máster en el curso de Publicidad y Comunicación de la Hanyang Cyber University.

J-Hope es rapero y bailarín principal de BTS. Foto: Hybe

J-Hope antes de BTS

Antes de entrar a la entonces Big Hit Entertainment (ahora Hybe), Hoseok fue bailarín callejero bajo el nombre de SmileHoya. También perteneció a dos grupos de street dance (GO Arts y NEURON) y estudió en la famosa academia de baile Joy Dance.

Su pasión por este arte le llevó a audicionar a JYP, pero no pasó el casting. Tras ello, postuló y fue aceptado en Big Hit en 2010 y después se mudó a Seúl para dedicarse a ser aprendiz de tiempo completo. En ese entonces tenía 15 años.

Su debut en BTS y cuando casi deja Big Hit

‘Hobi’ fue el tercer miembro en unirse a Big Hit, pero casi abandona la empresa y su sueño artístico por una fuerte lesión y más motivos personales. De hecho, decidió retirarse de la alineación de Bangtan antes del debut; sin embargo, Namjoon lo convenció de que no podían hacerlo sin él.

Tras superar esa crisis, J-Hope fue el penúltimo integrante del grupo k-pop en ser revelado ante el público y finalmente inició su carrera como ídolo junto a sus compañeros el 13 de junio de 2013.

Historial amoroso: exnovias y rumores de citas

La vida sentimental del rapero ha estado alejada de los rumores desde el debut hasta hace muy poco, pues recientemente fue vinculado a Rosé de BLACKPINK.

Además, años atrás reveló que tuvo novia en la escuela secundaria . Según se difunde entre el fandom, esta historia no contó un final feliz para él ya que la chica lo habría dejado por otro.

'Hobi', como es llamado cariñosamente J-Hope, pertenece a la rap line de BTS. También es el bailarín principal del grupo. Foto: Hybe

Mixtape y singles

El también productor y compositor debutará como solista con su primer álbum “Jack in the box”, una pieza programada para ser lanzada el 15 de julio, de la cual ya conocemos el title track “More”. Sin embargo, previamente ha publicado el mixtape “Hope world” y los sencillos digitales “1VERSE” (2015) y “Chicken noodle soup” feat. Becky G (2019).