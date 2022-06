El próximo comeback de BTS se estrenará a días de su aniversario por el debut. Ante ello, se han publicado las fotos conceptos para este nuevo material. Una de esas sería un nuevo local para los pop up de Bangtan.

¿Qué es un pop up de BTS?

Los pop up de BTS son tiendas que se encuentran en algunas ciudades del mundo, sobre todo, en Corea del Sur y Estados Unidos. ARMY puede encontrar productos oficiales de la agrupación de k-pop con el concepto de una canción, al igual que las recreaciones de los escenarios de los MV. El primero fue “BTS POP-UP: HOUSE OF BTS” en Seúl en el 2019.

Pop up store de BTS con temática de "Boy with luv". Foto: Twitter.

Con el transcurso de los años, el grupo ha añadido nuevos modelos de ropa y accesorios para sus fans con las canciones de “Boy with luv”, “ON”, “Mic drop” hasta el concierto de “Permission to dance on stage” en Seúl y Las Vegas.

Interior de BTS Pop Up. Foto: Twitter

¿Un nuevo pop up de BTS en Los Ángeles?

El fandom de ARMY ha empezado a colgar videos y fotos de un local en Los Ángeles que tiene diseños del próximo álbum de BTS, “Proof”. Este cuenta en las puertas con el logo de los admiradores del grupo de k-pop. Por lo que la mayoría piensa que este se trata de un nuevo pop up store de los Bangtan Boys en Estados Unidos.

El supuesto local del próximo pop up store de BTS. Foto: Twitter.

Por si fuera poco, los seguidores de BTS han creado la teoría de que la apertura de esta tienda tiene que ver con la actividad sorpresa que la boyband tiene en su calendario de actividades, el cual iba a ser revelado a la medianoche del 7 de junio (KST). Mientras tanto, ARMY se está tomando fotos fuera de este local hasta que la compañía BIG HIT Music comunique de qué trata el proyecto.