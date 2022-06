El 4 de junio, un dance practice de “Am I wrong” se sumó a la serie de nostálgicos contenidos publicados en el FESTA 2022 como celebración por el noveno aniversario de BTS. Tras ello, J-Hope planteó una duda en Weverse: ¿será que algunos ARMY no conocen esta canción?

Los fans de Bangtan no tardaron en responder la pregunta del carismático rapero. Él, además de hablar del hit, compartió otros pensamientos en la plataforma, como el nerviosismo que siente por el regreso grupal a los shows musicales coreanos después de dos años.

¿Qué dijo J-Hope?

FESTA 2022 se ha convertido en una especie de ‘viaje en el tiempo’ al incluir como contenido videos de dance practice nunca antes vistos que los chicos de BTS grabaron desde la era debut. Estos son publicados diariamente en grupos de dos o tres y en orden cronológico. Además, son una total sorpresa, pues ni los idols ni sus fans tienen idea de cuáles han sido las canciones escogidas.

En ese sentido, la práctica de baile de “Am I wrong” fue lanzada junto con las de “Danger” y “Butterfly” el 4 de junio. J-Hope, quien se encontraba en Weverse en ese momento, no dudó en compartir su sentir respecto a este ‘histórico’ registro.

“Sigo viéndolo una y otra vez, es muy divertido. Je, je, je. Y los recuerdos de toda esa época vuelven siempre”, escribió en un post. En la publicación también plantó su duda para los fans: “Seguro que hay algunos ARMY que no sabían de ‘Am I wrong, ¿verdad?”.

Publicación de J-Hope tras publicación de dance practice. Foto: Weverse

Por supuesto, la cuestión ‘ofendió' a los admiradores de Bangtan, pues este divertido tema del álbum “Wings”, del 2016, es una pieza infaltable en la playlist de todo ARMY, sin importar si este es nuevo a no en el fandom.

“Hoseok-ah, no importa cuán tarde me hiciera fan, no hay forma de que no la conozca”, constató una fan. Ella acompañó con un emoji de cara enojada sus palabras para hacer ver al ídolo su indignación. Este replicó a la seguidora con un emoji de carcajada.

ARMY responde a J-Hope. Foto: Weverse

Los admiradores se sumaron a esta interacción vía redes sociales. “Yo sí la conocía y me encanta la canción y la coreografía, su coordinación es impresionante desde que debutaron. Me dejan la boca abierta”.

“Cómo no voy a saber. El álbum ‘Wings’ es sagrado y se escucha todos los días, como la discografía entera, obvio”, mencionó otra seguidora vía Twitter.