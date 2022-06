BTS estrenó el segundo episodio de su programa “BTS Radio: past and present” este viernes 3 de junio. Si en el capítulo anterior los idols hablaron de las canciones más significativas de su carrera, esta vez se enfocaron en los tracks favoritos de ARMY (según sus predicciones). Si te perdiste la emisión en vivo en Apple Music, aquí te contamos cómo puedes escucharlo gratis en la siguiente fecha disponible.

BTS Radio: el amor de ARMY

Con el lanzamiento del álbum “Proof”, tanto fans como artistas entraron a una atmósfera nostálgica al pensar en los nueve años de música que componen su carrera musical. Los miembros de BTS mencionaron qué canciones creen que son las preferidas de los fans.

Jin mencionó a “The truth untold” y “Epiphany”: “(La primera) trata de cómo quiero contarles las cosas que están contenidas dentro de mí y que no pude entender”.

Suga apostó por “UGH” y “BTS Cypher Pt3 Killer”, canciones “que son intensas y puedes sentir la energía”. El rapero añadió que no han podido hacer muchas presentaciones de ese estilo en los últimos años.

“Make it right” y “Heartbeat” fueron las elegidas por J-Hope, quien describió a la segunda como una “obra maestra oculta”.

Jimin incluyó “Save me” y “Spring day” al recordar la reacción de ARMY cuando la interpretaban en conciertos.

“Love maze” fue mencionada por tres integrantes: Taehyung, Jungkook y RM. “No es una canción que presentamos seguido, pero recuerdo que cuando lo hicimos tuvimos una buena respuesta”, contó el golden maknae.

Namjoon también añadió “Bycicle” (su solo) en la playlist del episodio 2. Taehyung y Jungkook volvieron a coincidir con “Home”.

¿Cómo escuchar gratis BTS Radio en Apple Music?

El estreno del episodio 1 de BTS Radio marcó un récord importante en la plataforma de streaming. ARMY desea mantener las cifras altas y por ello recomiendan oír el programa en su sitio oficial.

Revelaron sus elecciones el “BTS Radio: past & present”, programa de Apple Music que celebra el aniversario del grupo k-pop. Foto: composición/ Apple/ Hybe

Se puede usar la app Apple Music , ya sea en un celular Android o iOS.

, ya sea en un celular Android o iOS. Crear una cuenta en Apple Music con el correo electrónico. No se requiere suscripción/pago mensual para escuchar la radio en vivo.

Iniciar sesión y conectarse a la plataforma en el horario de transmisión. Si te perdiste el estreno, puedes estar atento a la repetición o al lanzamiento en vivo del tercer episodio.

¿Cuándo se estrena BTS Radio: episodio 3?

La tercera entrega del programa de radio será lanzada el próximo viernes 10 de junio a las 10.00 p. m. KST (equivale a las 8.00 a. m. en Perú).

Capítulo de BTS Radio

Las superestrellas del k-pop nombraron canciones con las que tienen una conexión profunda. Entre las elegidas figuraron: “No more dream”, “Run”, “N.O” y “Intro: the most beautiful moment in life”.

-Más noticias de BTS-

BTS en la Casa Blanca

Lo siete integrantes de BTS se reunieron con el presidente Biden en la Casa Blanca para hablar sobre los crímenes de odio hacia la comunidad asiática en Estados Unidos. Mira AQUÍ todos los detalles de la aparición de Bangtan en Washington y el poderoso discurso de cada uno de los idols surcoreanos.

BTS regresa a los programas musicales

El 3 de junio, HYBE confirmó que el grupo k-pop BTS tendrá promociones musicales para su comeback en los programas coreanos de música. “M! Countdown”, “Music Bank” e “Inkigayo” forman parte de las actividades programadas para los siete integrantes y AQUÍ te contamos por qué no se presentarán en “Music Core” de MBC.