Jin continúa triunfando con “Yours”. Horas antes de la esperada visita a la Casa Blanca, el integrante mayor de BTS fue coronado el 31 de mayo como el mejor artista de OST de k-dramas en los Top Ten Awards 2022 (TTA), por el tema que interpretó para la serie “Jirisan”.

Como cada año desde el 2018, los TTA 2022 abrieron votaciones para que el público postulara el nombre de sus cantantes favoritos de BSO en series coreanas. Dicho certamen estuvo disponible solo para fans en 10 países.

De las decenas de mencionados, TTA seleccionó a 30 y ellos entraron en una competencia preliminar. Realizada del 3 al 16 de mayo, esta tuvo por finalistas a Jin de BTS, por “Yours” de Jirisan, y a Baekhyun de EXO, por “Is it me?” de “Lovers of the red sky”.

Otros cantantes que también figuraron en esta etapa fueron: Taehyung compañero de Seokjin, Lim Young Woong, SUPER JUNIOR K.R.Y, Jihyo de TWICE, LOONA, Hyungwon de MONSTA X, PENTAGON, DK de SEVENTEEN, entre otros.

La ronda entre los respectivos vocalistas de BTS y EXO fue realizada desde el 18 de mayo. El 31 del citado mes, TTA cerró votaciones y anunció los resultados: Jin se había coronado como ganador con 893.169 preferencias frente a las 820.755 de Baekhyun.

Resultados finales de Top Ten Awards 2022. Foto: TTA

¿Qué gana Jin de BTS en los TTA 2022?

Según estableció TTA en su página web, el ganador de la final tendrá un artículo especial online, así como una placa que reconocerá la victoria como mejor artista mundial de los OST de k-dramas .

Además de ello, la entidad hará una donación certificada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a nombre del vencedor.

Conforme figura en la web, el donativo será destinado para ayudar a los refugiados de guerra de Ucrania.