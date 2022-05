Durante la tarde del 28 de mayo (KST), Jungkook de BTS partió del aeropuerto de Incheon a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos antes que sus compañeros de la agrupación de k-pop. Ahora, los integrantes de la boyband fueron vistos partiendo al país norteamericano para realizar sus próximas actividades.

En esta ocasión, BTS no irá a los Estados Unidos para un concierto, sino a la misma Casa Blanca, en donde los jóvenes conversarán con el presidente Joe Biden sobre temas sociales, como la discriminación contra las personas asiáticas.

Con fotos y videos de Taehyung, Jimin, Jin, Namjoon, Suga y J-Hope en el Aeropuerto Internacional de Incheon de Corea del Sur, ARMY empezó a hacer tendencia el hashtag de “Have a safe flight BTS” (Ten un vuelo seguro, BTS). La misma dinámica la realizaron con Jungkook.

Integrantes de BTS en el aeropuerto de Incheon a Washington, Estados Unidos. Foto: Twitter.

El nuevo piercing de Taehyung

Apenas hace unos días, las redes sociales y noticieros de Corea del Sur crearon el rumor de que Taehyung salía con una de las integrantes de BLACKPINK. A pesar de ello, el cantante de “Sweet night” apareció frente a cámaras en el aeropuerto sorprendiendo a ARMY con un nuevo piercing en el oído.

Piercing de Taehyung en el aeropuerto de Incheon. Foto: imBC.

Sudadera de Taehyung hizo sold out

De igual manera, la sudadera blanca que Taehyung llevaba puesta, la cual tenía escrito “your dog is not my dog” se agotó en cuestión de minutos en la página principal de la marca BODE. Cabe mencionar que esta prenda estaba valorizada en 496 dólares (2.300 soles) en todas las tallas.

Sudadera de Taehyung agotada. Foto: Twitter.

Interacción entre los integrantes

Cuando los miembros de Bangtan Boys llegaron al aeropuerto, se vió cómo J-Hope se acercó a Jin para ir juntos adentro y dirigirse a su avión. Además, dentro de este recinto, las cámaras captaron que Jimin empezó a abrazar a Taehyung por detrás, lo cual le pareció conmovedor al fandom de ARMY.

J-Hope con Jin de BTS en el aeropuerto de Incheon. Foto: Twitter.