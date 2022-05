¿Con qué canciones de su grupo tienen una conexión profunda los integrantes de BTS? El primer capítulo de “BTS Radio: past & present” resolvió esta incógnita y permitió a los fans ARMY conocer un poco más los pensamientos de las superestrellas respecto del camino recorrido desde su debut en 2013.

Presentado como un programa radial especial de Apple Music por el noveno aniversario del septeto de k-pop, la serie fue estrenada el 28 de mayo. Si te perdiste la transmisión, aquí repasamos qué temas mencionaron los famosos coreanos.

Namjoon

El líder de BTS escogió la canción debut “No more dream” y “Run”, del EP “The most beautiful moment in life pt. 2″.

Sobre la primera, lanzada en 2013, contó que describe perfectamente cómo eran los miembros en aquella época, cuando algunos eran adolescentes y otros entraban a los 20.

Suga respaldó su opinión diciendo: “Mirando hacia atrás, es el tipo de tema que solo podríamos haber hecho en ese entonces. Creo que es la primera canción en la que realmente expresamos nuestras emociones y mensaje con claridad”.

Respecto de su segunda elección, Namjoon refirió que “Run”, al escucharla, hace sentir a uno que está corriendo “en el momento más hermoso” de su vida.

Jin

Jin se presentó ante los oyentes como ‘Mr. Worldwide Handsome’. Posteriormente, el Bangtan mayor escogió dos de las primeras canciones del grupo: “N.O”, que critica a los adultos y a la sociedad por explotar a los jóvenes en el plano educativo, y “Danger”, en la que expresan su confusión a una amante al no saber si sus sentimientos de amor son o no correspondidos.

Suga

Para Suga, la canción de BTS con la que tiene una conexión personal y numerosas memorias es “Intro: the most beautiful moment in life”. ”Recuerdo haber trabajado en este tema y exactamente cuánto luché con él. Pensar en eso trae lágrimas a mis ojos en este momento…”, describió.

J-Hope

La seleccionada por J-Hope fue “We are bulletproof, pt. 2″, del álbum “2 COOL 4 SKOOL”. Dicho track cuenta lo mucho que lucharon para debutar como septeto.

“Pasé toda la noche en salas de práctica en lugar de ir a la escuela, bailando y cantando, mientras ustedes estaban de fiesta. Dejé de dormir por mis sueños”, reza un fragmento del title.

Jimin

“Epilogue: Young forever” es la elección de Jimin, ya que le recuerda la mágica conexión que tienen con ARMY y es una de las canciones más hermosas que el fandom les pudo haber cantando.

“Significa mucho para mí. La escuché mucho cuando estaba pasando por un momento difícil y me ayudó a superarlo”, cuenta sobre esta pieza del álbum especial “The most beautiful moment in life: young forever”.

V

Taehyung tomó a “Save me” como su canción favorita. J-Hope agregó que también era uno de los temas que tenían un significado profundo para él.

Incluido también en “The most beautiful moment in life: young forever”, dicha canción habla sobre cuán poderoso puede ser el amor de alguien para lograr sacar de la oscuridad a un ser querido.

Jungkook

Por último, Jungkook seleccionó “I need u”, canción que dio el ansiado first win a BTS dos años después del debut.

“Nos dio nuestra primera victoria en un programa de música coreana. El triunfo le dio al grupo la esperanza de que finalmente alcanzaría la fama. Creo que en ese entonces fue cuando tuvimos la sensación de que finalmente nos estaban notando”, precisó el maknae, quien adelantó vuelo a Estados Unidos para la visita de Bangtan a la Casa Blanca.