Jungkook debutó en Disney. Mediante su cuenta personal de Instagram, la diseñadora gráfica de “The owl house”, Bo Coburn, confirmó el pasado 21 de mayo la aparición del manknae de BTS.

La versión animada del cantante, que ha enamorado a todo ARMY, entra en escena disfrazada con una túnica morada y el look oficial que llevaba en el video musical “Butter”. Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete de “Still with you” hace un cameo especial en televisión.

Jungkook tiene una cameo especial en la serie animada "The Owl House". Foto: Instagram.

Top 3 de los cameos de Jungkook en los programas de televisión

1. Propuesta Laboral

El k-drama más popular de Netflix, “Propuesta laboral”, tuvo un cameo especial de Jungkook en su episodio número 10. En una conversación entre los compañeros de trabajo de Ha Ri se hace una mención especial del cantante. “¿El Sr. Cho? ¿Ese chico guapo que se parece a Jungkook?”, es la frase que hace referencia al maknae de BTS.

Jungkook tiene un cameo especial en "Propuesta laboral". Foto: Youtube.

2. Aterrizaje de emergencia en tu corazón

La mención oficial del cantante se dio en el capítulo 7 del famoso k-drama. En la escena, Hyun Min Ji, le comenta a Son Ye Jin, interpretado por la actriz Yoon Se-ri, que ella es ARMY y su bias es Jungkook.

Jungkook es mencionado en el k-drama "Aterrizaje de emergencia en tu corazón". Foto: Composición Netflix

3. Hospital playlist

El cameo del Golden Maknae de BTS en este k-drama fue uno de los más icónicos y discretos. En la escena, Jo Jung Su aparece sosteniendo una bebida de Babinshki Cold Brew Coffe. En ella se puede observar la cara del idol junto a otros de sus compañeros.