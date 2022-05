BTS estrena primeras fotos de “Proof”: así lucen los idols en el nuevo álbum

BTS lanzó las esperadas fotos conceptuales de “Proof”, su nuevo álbum en 2022. Las imágenes muestran a los siete integrantes frente a un gran escudo impactado por proyectiles. Este elemento hace referencia al nombre en coreano de BTS, Bangtan sonyeondan, que se traduce al español como “chicos a prueba de balas”.

Mira los retratos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en esta sesión fotográfica del comeback.

RM en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

Jin en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

Suga en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

J-Hope en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

Jimin en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

Taehyung en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

Jungkook en fotos conceptuales de Proof. Foto: BIGHIT Entertainment

Hay cierto parecido entre las imágenes de “Proof” y la foto que marcó el debut de la boyband en 2013. ARMY nota que el orden de los integrantes es el mismo y predomina el color negro en los atuendos, pero hay acentos de metal en los accesorios que llevan algunos de ellos en el cuello.

BTS en "No more dream" versus "Proof". Foto: BIGHIT Music

Este es el primer set que corresponde al concepto “Proof” y el sábado 28 de mayo se añadirán más fotografías de este mismo estilo. Según el calendario de comeback, el 31 de mayo se publicará el segundo concepto titulado como “Door”.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS?

“Proof” de BTS se lanzará en físico y plataformas digitales este viernes 10 de junio (ET). La boyband eligió un formato antología para su comeback 2022 y ello implicó la elección de canciones en tres CDs, en los que se recopila su trayectoria musical.

En el primer CD se ubican grandes hits de Bangtan, mientras que en el segundo disco se escucharán temas en subunidades o solos. El tercer CD (solo en la versión física) trae demos inéditos de BTS.

Además de este “viaje al pasado” que se refleja en las fotos conceptuales, BTS traerá tres canciones nuevas. La principal es “Yet to come (The most beautiful moment)”.

Horarios de publicación del contenido de "Proof". Foto: Hybe

BTS viaja a Estados Unidos antes de su comeback

En plena etapa promocional de su álbum, los miembros de BTS recibieron la invitación para visitar la Casa Blanca y reunirse con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. El objetivo del encuentro es intercambiar perspectivas sobre la discriminación a la comunidad asiática en dicho país.