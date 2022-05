BTS lanzará una colaboración musical para ‘Goal of the century’ (‘Gol del siglo’, en español). Hyundai, empresa surcoreana que impulsa la campaña de sostenibilidad en el contexto del Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, anunció esta novedad a pocos días del lanzamiento de “Proof” y ARMY quedaron gratamente sorprendidos, pues significa que habrá más música de los Bangtan Boys este año.

Previamente, las superestrellas del k-pop fueron presentados como miembros del “Team Century”, un equipo integrado por influyentes actos de los más diversos campos.

Capitaneados por la leyenda del fútbol Steven Gerrard, ellos estarán al frente de la cruzada de Hyundai que pretende neutralizar la emisión del carbón para el 2045.

BTS x Hyundai en la campaña 'Goal of the century'. Foto: Hyundai Motors

Completan el equipo Century a la fecha: el diseñador Jeremy Scott, la futbolista afgana de nacionalidad danesa Nadia Nadim, el artista contemporáneo Lorenzo Quinn, el fotógrafo documental Nicky Woo y el robot Spot.

Otros cuatro nuevos ‘jugadores’ estarán siendo revelados por la compañía de automóviles en los próximos meses del 2022, conforme información disponible en la página web del proyecto.

¿Cuándo sale la canción de BTS para “Goal of the century”?

Hyundai no reveló la fecha de lanzamiento de la canción de BTS para “Goal of the century” . En cambio, precisó que los famosos coreanos trabajarán en la colaboración musical en los próximos meses.

Por otro lado, los admiradores esperan poder conocer el tema antes del inicio del Mundial Qatar 2022 o en medio de su desarrollo. Recordamos que la fiesta más grande del fútbol estará desarrollándose del 21 de noviembre al 18 de diciembre.