Días antes del lanzamiento de su próximo álbum, los integrantes de BTS dieron a conocer, mediante su cuenta oficial de Twitter, los resultados de la votación “My BTS Tracks”. “Fake love”, “Life goes on” y “Blood, sweat & tears” fueron las tres mejores canciones elegidas por ARMY al posicionarlas como las ganadoras del concurso.

Para sorpresa de sus fans, estas tres canciones formarán parte de un remix especial. Benny Blanco, el famoso productor musical estadounidense, será el encargado de la producción de la nueva versión musical.

BTS anuncia remix de sus tres mejores canciones elegidas por ARMY. Foto: Twitter / BTS

Según el video promocional anunciado en redes, el lanzamiento de este nuevo remix especial de Bangtan será este viernes 27 (”D-1″, como se aprecia en el video). Por el momento no se ha confirmado el horario exacto en que se publicará la canción.

¿Cómo fue el proceso de votación “My BTS Tracks” ?

Desde que se cerró la batalla de canciones “My BTS Tracks”, una lista de temas elegidos por Bangtam, toda la comunidad ARMY ha esperado los resultados de la encuesta.

En el primer duelo de la ronda final se enfrentaban “Fake Love” y “Fire”; en el segundo, “Life goes on” y “So what”; y en la tercera batalla, “Blood, sweat & tears”, “We are bulletproof: the eternal” y “Louder than bombs”, esta última no estará dentro del track list del nuevo álbum “Proof”.

Aunque la canción destinada como favorita a ganar era “Louder than bombs”, “Blood, sweat & tears” obtuvo el mayor número de votos de ARMY y se convirtió, junto con “Fake love” y “Life goes on”, en los tres mejores hits que entrarán en el nuevo remix de BTS.