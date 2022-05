Aunque actualmente BTS es embajador mundial de Louis Vuitton, la icónica colaboración que realizó con Dior en 2019 no es olvidada. En una reciente entrevista, el CEO de la casa de moda fundada por Christian Dior, Pietro Beccari, reveló por qué aceptó que los Bangtan Boys y el diseñador Kim Jones trabajaran juntos en la primera colección de vestuarios de escenario presentada por la firma.

El director no escatimó en halagos hacia los famosos coreanos, de quienes resaltó la poderosa influencia y el talento que muestran en todos los campos de su competencia.

BTS y los trajes Dior del 2019

BTS y Kim Jones dieron qué hablar con su colaboración en 2019 y no era para menos, pues se trataba de la unión entre el ícono pop del momento y la figura más poderosa de la moda, respectivamente, para el lanzamiento de la primera colección de trajes de stage bajo la marca Dior.

Bocetos de los trajes diseñados por Kim Jones para BTS. Foto: Dior

Jin, J-Hope, Suga, RM, Jungkook, V y Jimin lucieron dichas prendas en el tour mundial “Love yourself: Speak yourself”. Conforme GQ Magazine, la serie tuvo por base temática el desfile otoñal de ese mismo año a cargo de Jones, quien destacó por el uso de telas brillantes. Posteriormente, cada idol seleccionó sus looks predilectos y Kim creó los atuendos personalizados.

Además, Matthew Wiliams, director creativo de Alyx, y Yoonn Ah, líder de joyería de Dior, completaron los outfits con distintos accesorios.

CEO de Dior sobre BTS

En entrevista a Pietro Beccari, se recordó el furor que provocó la primera colección de trajes de stage de Dior. Al abordar el tema, el CEO fue consultado sobre el interés de la casa por los artistas coreanos en ese momento.

“Es porque la influencia de BTS fue grande. Tanto ellos como Kim Jones creen en su trabajo, hacen su mayor esfuerzo con pasión y son evaluados como los mejores en su campo”, replicó.

Según cuenta, no había razón para no tentar un trabajo entre el grupo y el diseñador. “Creía en el poder de Jones y pensé que la armonía entre ellos sería genial. Una vez más, la predicción fue correcta. ¡Su colección fue un éxito!”, puntualizó.

Pietro Beccari, CEO de Dior. Foto: Dior

Kim Jones sobre BTS

En el contexto del estreno de los vestuarios, el encargado de la línea masculina de Dior comentó sobre BTS: “Me encantan porque son realmente buenos chicos y también están muy interesados en la moda. Todos tienen su gusto y estilo personal, y funcionan muy bien juntos. ¡Todos los que conozco están un poco locos por ellos!”.