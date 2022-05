Luego de que los fans de BTS pidieran una colaboración con Camilo, Giveon transmitió en vivo en Instagram y dio a conocer su deseo de trabajar junto a los idols de Bangtan, por lo que ARMY se volvió adueñar de las principales tendencias por las declaraciones del cantante de R&B.

BTS: ¿colaboración con Giveon?

El 23 de mayo, el fandom ARMY viralizó una respuesta de Giveon en Instagram mediante un live en el que sus seguidores le pidieron directamente una colaboración con BTS. Esta fue la respuesta del artista estadounidense que trabajó previamente con Justin Bieber y Daniel Caesar en “Peaches”.

“¿Colaboración con BTS? Me gustaría. ¿Colaboración con BTS o Taehyung? ¿Tendré una ahora? Quién sabe”, respondió Giveon a sus fans en Instagram. “Amo a BTS. Los he visto dos veces. Los vi en los Grammys y los vi obviamente en los AMAs cuando detuve mi presentación para saludarlo (a Taehyung), él estaba justo ahí. Luego me recordé a mí mismo que debía seguir con la presentación”, agregó.

Sin embargo, lo que más entusiasmó a ARMY fue que Giveon demostró ser también un seguidor de BTS al conocer sobre su trabajo y próximos proyectos. “Creo que están por lanzar un álbum pronto, se llama ‘Proof’. Estoy listo para escucharlo”, acotó.

Fans de BTS piden colaboración con Giveon

Las palabras de Giveon sobre su deseo de una colaboración musical con BTS o Taehyung despertaron las ansias de ARMY, quienes no dudaron en compartir sus reacciones sobre la posibilidad de que ambas celebridades pudiesen trabajar juntos próximamente.

Reacción de ARMY sobre posible colaboración musical de BTS y Giveon. Foto: captura Twitter

BTS y Giveon en los AMAs 2021

Los integrantes de BTS se presentaron en los American Music Awards en noviembre del 2021 y además de interpretar “Butter”, los idols formaron parte del público. Mientras que Giveon brindó su número musical, el cantante de R&B se acercó a saludar a Taehyung en plena presentación, por lo que los fans de ambos artistas celebraron su interacción.

