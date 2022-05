El grupo de BTS está a pocas semanas de estrenar el nuevo álbum antología de “Proof” y es probable que anuncien nuevos conciertos para Corea del Sur y otros países. Por lo tanto, el fandom de ARMY del país surcoreano ya está listo para recibirlos.

A pesar de que sus admiradores en Perú no tendrían un acceso fácil para verlos, es posible que puedan ahorrar y alcanzar sus sueños de tener a BTS cerca. Para ello, se debe organizar una lista de elementos importantes a tener en cuenta, tanto el pasaje de ida y vuelta, hospedaje, alimentación y otros accesorios para el concierto.

¿Cuánto cuesta un boleto para ir a Corea del Sur?

Los precios varían dependiendo del mes, cómo quieres viajar y las paradas del vuelo. La temporada alta para Corea del Sur se da entre junio y julio. Como consecuencia, el costo para un boleto puede llegar hasta los 7.000 dólares (26.040 soles). En agosto, el valor puede disminuir a los 3.000 dólares (11.160 soles). Para encontrar resultados de más vuelos y descuentos se puede acceder a paquetes de diferentes aerolíneas.

Los pasajes de avión varían según el servicio que se desea. Foto: captura de LATAM.

Asimismo, si se desea viajar con un equipaje de más peso, el precio subirá. Algunas aerolíneas cuentan con una opción para primera clase o business, que tiene más beneficios. Por otro lado, ARMY tiene que esperar el anuncio de BTS para conocer más conciertos en Seúl.

¿Cuánto cuesta una entrada de BTS en Corea del Sur?

De acuerdo a la página de Bandwagon, una entrada para el concierto de BTS en Corea del Sur puede variar desde los 165.000 wones (482 soles) hasta 220.000 wones (642 soles) para un pase VIP, el cual incluye una prueba de sonido. Mientras tanto, el costo en “Permissiont to dance en Las Vegas” ascendía a los 565,82 (2.152,65 soles), según BTSMerchUpdates.

BTS en Permission to dance on stage Las Vegas. Foto: Twitter

Esto no es lo único en lo que ARMY debe estar pendiente, ya que a las afueras del estadio hay tiendas que venden productos originales como recuerdo del concierto. Uno de ellos es la varita de luz de BTS, el army bomb. Su última versión de Map of the soul cuesta de 250 a 300 soles en Perú.

Army bomb Map of the soul special edition. Foto: Cokodive

¿En dónde me puedo hospedar?

Existen miles de opciones para dormir en Corea del Sur. En los últimos años, BTS ha dado conciertos en el Estadio Olímpico Seúl desde una de las fechas de “Love Yourself Tour”. Hay hoteles que se encuentran cerca al estadio, pero pueden alcanzar los 1.000 soles por una noche. Asimismo, hay unos económicos que pueden costar 200 soles y están cerca a Pop up House of BTS. Entre algunas páginas de hospedaje se encuentra Booking, Trivago o Kayak.

Hoteles cerca al Estadio Olímpico de Seúl para concierto de BTS. Foto: captura de Trivago.

¿Dónde puedo comer en Seúl?

Corea del Sur se caracteriza por su comida callejera, entre ellos hay dulces hasta pollo frito. La mayoría de estos pueden resultar económicos o costosos. En YouTube hay canales en donde presentan la preparación de estos y cuánto puede costar cada uno.

Canales de YouTube sobre comida coreana. Foto: captura de YouTube.