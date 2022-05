Taehyung, Jin y Jimin emocionaron con sus respectivos “Proof of inspiration” y ahora le toca el turno a Jungkook. A las 12.00 a. m. del viernes 20 de mayo (KST), el maknae de BTS reveló en el nuevo video de la serie las canciones que incluyó en el álbum antología “Proof”.

Los motivos detrás de su decisión también fueron relatados por el más joven de los Bangtan Boys. Conoce aquí cuáles son.

¿Qué canciones incluyó Jungkook en “Proof”?

La respuesta es “Euphoria”, su solo para el álbum “Love yourself: Answer” (2018), y “Dimple”, tema de la vocal line para “Love yourself: Her” (2017).

¿Por qué escogió a “Euphoria” y “Dimple”?

Al igual que Jin, Taehyun y Jimin, una de las opciones del maknae de BTS fue una pista en solitario. Sin embargo, él confiesa en el teaser que le gusta más cuando canta con sus compañeros y se conecta con ARMY sin importar cuál sea la canción.

“Eso es lo que he estado soñando. Incluso ahora, me encanta cuando canto, bailo, y estoy increíblemente feliz cuando escucho el ruido de la audiencia cuando actúo. Siempre estoy feliz cuando estoy en el escenario, y me alegro de que haya gente que se ponga feliz al verme en el escenario. Todos los días estoy agradecido y disfruto de mí”, detalla.

Finalmente, la superestrella k-pop reitera la dicha que le produce hacer música y tener a sus fans. “Mientras veo a ARMY y sus sonrisas mientras me miran, esas son mis pruebas”, puntualiza.

Jungkook es el integrante más joven de BTS. Foto: Naver

Las palabras del ídolo guardan correlación con los respectivos significados de “Euphoria” y “Dimple”, dos conmovedoras canciones de Bangtan sobre la felicidad que se encuentra en el ser amado. Por ello, ARMY celebran la precisa elección de las canciones por parte del ídolo.