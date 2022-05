BTS, comeback: ARMY crea teorías sobre MV de “Yet to come” de “Proof”

El próximo álbum de BTS será una antología que ha emocionado a ARMY con la revelación de la lista de canciones que este material incluirá. “Proof” será estrenado en junio de este año y ya se encuentra en preorden. De igual manera, las cuentas de Bangtan han colgado videos de cada integrante explicando sobre la decisión que tomaron para incluir cada track.

Teorías del MV “Yet to come” de BTS

Estas teorías surgieron luego del estreno de “Proof of inspiration” de Jungkook, en donde habla sobre “Euphoria” y “Dimple”. Sin embargo, en las imágenes hay detalles que ARMY identificó al instante. Estos pertenecen a la mano del cantante de “Still with you” con su micrófono y, detrás de este, hay luces de grabación en un desierto. Lo mismo se ve en el video de Jimin.

Imágenes de desiertos en "Proof of inspiration" de Jungkook y Jimin de BTS. Foto: Twitter.

De igual manera, se ve a Suga y Jimin con micrófonos tapándose del sol con una sombrilla, por lo que ARMY supone que estas imágenes son la locación para el próximo MV de “Yet to come”. Cabe mencionar que esta será la canción principal del álbum “Proof”.

Comentario de ARMY sobre teoría de "Yet to come" de BTS. Foto: captura de Twitter.

En el video, se ve un desierto que hace recordar a ARMY sobre la frase “Cuando estamos juntos incluso el desierto se convierte en mar” que usaron como cartel durante “The Wings Tour The Final”.

Comparación de las imágenes de "Proof of inspiration" con frase de ARMY para BTS. Foto: composición/ captura de Twitter

BTS: ¿MV en Las Vegas?

Durante las fechas de los conciertos de “Permission to dance on stage en Las Vegas” en abril, Eum Sang Tae (director de fotografía), Choi Yong Seok de LUMPENS (director de MV de BTS) y Kim Yeong Jun (fotógrafo conceptual de BTS) estuvieron en la ciudad de Estados Unidos.

Así, ARMY se emocionó al pensar que ambos se encontrarían junto a Bangtan para grabar algún MV. Asimismo, aún no se había anunciado el comeback.

Historia en Instagram de Eum Sang Tae, director de fotografía de MV de BTS. Foto: @eumko/Instagram

Historia en Instagram de Choi Yong Seok, director de MV de BTS. Foto: @lumpenss/Instagram

Namjoon también mencionó en un VLive que iba a estar ocupado durante la semana de la tercera y cuarta fecha de “PTD on stage” de Las Vegas, por lo que se pensaba que esto sería parte de un posible comeback hasta que fue confirmado días después.