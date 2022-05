“Proof of inspiration” 3 de BTS llega a cargo de Jimin. En este tercer video de la serie de publicaciones, lanzado a las 12.00 a. m. del 19 de mayo (KST), se informa que la presencia de “Filter” y “Friends” en el álbum compilatorio “Proof” fue decisión del destacado vocalista y bailarín.

ARMY y los otros miembros de Bangtan motivaron la elección de Park Ji Min. ¿Qué dijo la superestrella k-pop sobre estas canciones?

En la cuenta regresiva al lanzamiento de “Proof”, la boyband de Hybe viene revelando una serie de videos llamados “Proof of inspiration”. Del 16 al 22 de mayo (ET), cada integrante del conjunto protagonizará un clip de esta serie, en el cual compartirán qué canciones escogieron para que sean incluidas en el álbum compilatorio y a qué se debió su decisión.

Taehyung fue la estrella en el primer contenido y después le tocó a Jin. Ahora, Jimin toma la posta para contar a ARMY sobre la presencia de “Filter” (previamente en polémica por el caso de Bobby Jung) y “Friends”.

Jimin es uno de los vocalistas principales de BTS. Foto: BIGHIT

De acuerdo a @vminiecats, esta es la traducción del breve teaser.

Quería que se incluyeran “Filter” y “Friends ” en este álbum. Quería estar a la altura de las expectativas de ARMY y mostrarles muchos lados diferentes de mí mismo.

” en este álbum. Quería estar a la altura de las expectativas de ARMY y mostrarles muchos lados diferentes de mí mismo. Y todavía me quedan muchos colores diferentes para compartir. Podría haber dado la impresión de ser incoloro (sin color) en lugar de colorido si me hubiera acomodado a las ideas de otras personas sin tener un tono distinto propio.

Pero mis amigos, los miembros y ARMY, siempre estuvieron ahí para ayudarme a recordar cuál es mi esencia y mantenerme centrado. Eres mi prueba.

Jimin acompaña la narración con fotos de Jin, Suga, J-Hope, RM, Taehyung y Jungkook tomadas por él mismo. De igual manera, el teaser contiene capturas de “ChinChin”, incluyendo de sus tatuajes “Moon” y “Youth”.

Jimin en "Proof fo inspiration" 3. Foto: captura Hybe

Jimin en "Proof fo inspiration" 3. Foto: captura Hybe

“Filter” en “Proof”

La canción “Filter” apareció como la canción solista de Jimin en el álbum de “Map of the soul: 7″. El significado de la letra es cómo las personas interpretan a la personas a través de prejuicios. Asimismo, ARMY se emocionó con la performance que el cantante hace durante el concierto virtual, ya que debe tener distintos looks.