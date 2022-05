BTS, DVD “Muster Sowoozoo 2021”: mejores momentos y detrás de cámaras del evento

BTS celebró su aniversario de debut en el 2021 con un fanmeeting para todos su seguidores titulado “Muster Sowoozoo 2021″. Ahora, el lanzamiento oficial del DVD presentó el detrás de cámaras del evento, por lo que ARMY de Corea del Sur no dudó en compartir sus reacciones en las redes sociales.

BTS en “Muster Sowoozoo 2021”: mejores momentos del DVD

1. La lucha de Jungkook y Suga con los mosquitos

Uno de los momentos más divertidos para ARMY en el detrás de cámaras del “Muster Sowoozoo 2021″ fue cuando Jungkook y Suga de BTS se quejaron de los mosquitos en el recinto.

Jungkook en detrás de cámaras del evento DVD "Muster Sowoozoo 2021" de BTS. Foto: captura Twitter

Jungkook: “Ah, estoy cansado.. No, antes que nada, ¡estoy tan molesto de que hayan tantos insectos! Solo me están entrando en la nariz, la boca, ughh. ¡Cuántos insectos me he comido hoy!”.

Suga: “Creo que dos entraron en mis fosas nasales”.

Jungkook: “Tres entraron en mi boca, y creo que 18 entraron en mis fosas nasales”.

2. Taehyung y su amor por Wooga squad

Kim Taehyung, nombre real de V de BTS, mantiene una gran amistad con Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Peakboy y Park Hyun Sik, la cual se resume en el Wooga squad, nombre que lleva el grupo de amigos. En el detrás de escena del “Muster Sowoozoo 2021″, Taehyung emocionó a ARMY al lucir una camiseta con la palabra “Wooga” en referencia a sus amigos.

Taehyung usó una camiseta de Wooga squad en detrás de cámaras del evento DVD "Muster Sowoozoo 2021" de BTS. Foto: captura Twitter

3. ¿Jimin no confía en J-Hope?

En una de las grabaciones para los VCR de “Muster Sowoozoo 2021″, J-Hope debía manejar un auto bajo la atenta mirada de Jimin y Jin. De esta manera, el popular ‘Mochi’ reveló que no podía confiar en su compañero de banda. “Ah, no confío en la conducción de Hobi hyung... ¡Él no mira hacia el lado derecho, solo mira hacia el lado izquierdo!”.

J-Hope en detrás de cámaras del evento DVD "Muster Sowoozoo 2021" de BTS. Foto: captura Twitter

4. Jungkook le enseña a Taehyung a hacer una voltereta

Antes de que iniciara el evento “Muster Sowoozoo 2021″, Taehyung le pidió un favor a Jungkook sobre la presentación en el escenario.

Jungkook, Taehyung y J-Hope en detrás de cámaras del evento DVD "Muster Sowoozoo 2021" de BTS. Foto: captura Twitter

Taehyung: “Enséñame a hacer esa voltereta”.

Jungkook: “Oh, ¿es para el baile?”.

Taehyung: “Sí, quiero probarlo. Es mi sueño”.

Mira AQUÍ la reacción de los idols de BTS ante la voltereta de Taehyung.

5. Taehyung y Namjoon en ensayo de “Daechwita”

Fans de BTS viralizaron en su momento el clip de Taehyung y Namjoon en “Daechwita” y ahora pudieron observar cómo fueron los ensayos de los idols k-pop. A diferencia de la presentación en el “Muster Sowoozoo 2021″, V cayó hacia el lado contrario cuando RM lo cortó con la espada.

Namjoon y Taehyung en detrás de cámaras del evento DVD "Muster Sowoozoo 2021" de BTS. Foto: captura Twitter

Esta fue la icónica presentación en vivo de “Daechwita” de BTS en el evento “Muster Sowoozoo 2021″.

El “Muster Sowoozoo 2021″ fue un evento de BTS que se llevó a cabo el 13 y 14 de junio del 2021 en Corea del Sur para celebrar los ochos años de aniversario de debut del grupo k-pop. Para este 2022, Bangtan tiene planeado festejar sus nueve años con el lanzamiento de un nuevo álbum titulado “Proof” para alegría de ARMY.