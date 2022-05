A tan solo un mes del comeback de BTS, la cuenta oficial en Instagram del grupo k-pop difundió una encuesta sobre las canciones favoritas de ARMY y para sorpresa de los seguidores, “Louder than bombs” ha sido una de las más pedidas. ¿Por qué esta canción es una de las más queridas por el fandom? Conoce aquí su historia.

BTS: #MyBTSTracks

El 14 de mayo, fans de BTS se adueñaron de las tendencias de Twitter con frases como “#MyBTSTracks” y “Louder than bombs”, debido a la reciente encuesta en la cuenta oficial en Instagram @bts.bighitofficial para encontrar a la canción más popular del septeto k-pop.

Aunque BTS propuso sus éxitos más conocidos a nivel mundial, tales como “Fake love”, “Life goes on” y más, ARMY decidió votar por “Louder than bombs” como declaración de que la canción continúa siendo una de sus favoritas.

ARMY pide en redes una presentación en vivo de "Louder than bombs" de BTS. Foto: captura Twitter

¿Cuándo se estrenó “Louder than bombs”

“Louder than bombs” de BTS pertenece al B-Side del álbum “Map of the soul: 7″ en el 2020. La letra fue escrita por Namjoon, Suga, J-Hope, Bram Inscore, Allie X, Lelandy y Troye Sivan, quien recientemente pidió una colaboración musical con Jungkook y Jimin.

Imagen promocional de "Map of the soul: 7" de BTS. Foto: BIGHIT

¿Qué pasó con “Louder than bombs” de BTS?

A pesar de que es una de las canciones más aclamadas por ARMY, BTS no la ha presentado en vivo en ningún concierto ni fanmeetings desde su estreno en el 2020. En un live luego del concierto “PTD on stage en Las Vegas” en el mes de abril, el líder de Bangtan, Namjoon, explicó que “Louder than bombs” era muy difícil de presentar.

“¿'Louder than bombs’ en vivo? Eso es muy complicado, chica, chico, hombre o mujer”, respondió RM. Debido a su negativa, ARMY compartió teorías de que al tratarse de una canción con muchos efectos en su producción, probablemente los idols de Corea del Sur preferían no cantarla en vivo para que no se altere lo que querían transmitir hacia sus fans.

BTS: “Louder than bombs” letra en español

En “Louder than bombs”, BTS habla sobre reconocer los miedos, dejar atrás las críticas y seguir adelante a pesar de todo. Estas son unas de las frases más representativas de la canción:

“Cariño, no soy más que la nada. Más brillante que la luz. ¿No quieres algo de mí? Pero dices que soy más que algo, más brillante que la luz. No renuncies a tu vida”.

“Quiero decirte que esa oscuridad existe en todas partes. No tengas miedo. Incluso si la noche me devora, no me rendiré. Pelearé por ti y brillaremos”.

“La gente habla porque nos tienen envidia. Dicen que el dolor que siento es solo hipocresía. No importa lo que haga, solo quedo atrapado en la m****. Si no lo hacemos nosotros, ¿entonces quién lo hará?”.

Mira aquí “Louder than bombs” de BTS traducida completa al español, letra que conquistó a ARMY desde el día de su estreno.