BTS: Jimin no habría cantado el OST “With you” de no ser por Ha Sung Woon

El OST “With you” de Jimin y Ha Sung Woon es amado por miles y continúa estableciendo récords desde el lanzamiento. Sin embargo, esta colaboración entre los grandes amigos pudo no haber existido de no ser por el solista y exmiembro de WANNA ONE, cuya participación fue decisiva para que el idol de BTS se uniera al proyecto musical.

En reciente actualización con sus fans, el también exintegrante de HOTSHOT contó cómo llegó a cantar a dueto con la superestrella del k-pop para el drama “Our blues”.

Ha Sung Woon contó detalles del OST de Jimin y esta es la traducción de su relato, conforme @vminiecats. Foto: @vminiecats

Para sorpresa de los admiradores, Sung Woon reveló que originalmente se preparaba para colaborar con la solista Punch, con quien ya había trabajado antes, pero en el camino unió su talento al de Jimin tras una iniciativa de producción.

Según cuenta, el equipo le pidió que preguntara al integrante de Bangtan “si estaba interesado en hacer un OST”.

Debido a que “otros miembros de BTS estaban trabajando en OST”, contó el solista sin especificar nombres, comenzó a interrogarse si su amigo deseaba cantar para la serie. Por ello decidió preguntarle, pero el cantante de “Filter” parecía no estar dispuesto por el momento.

Jimin de BTS y Ha Sung Woon forman parte del grupo de amigos "Padding squad" y ahora lanzarán un OST para el k-drama "Our blues". Foto: composición La República / BIGHIT / Instagram @gooreumseng

No obstante, el interés de Jimin despertó porque pensó que se trataba de un dueto con Ha Sung Woon. “Pero, ¿por casualidad lo estoy haciendo contigo, ‘hyung?’”, cuestionó el idol de BTS.

Debido a que producción no le había especificado los detalles, Ha respondió que no era el caso exactamente, pero el popular ‘ChinChin’ le dijo entusiasmado: “Si lo estoy haciendo contigo, ‘hyung’, ¡entonces quiero intentarlo!”.

La respuesta del Bangtan Boy llevó a que Sung Woon hablara con el staff encargado. De esta manera pudo concretarse la colaboración de los colegas y amigos de muchos años para la serie protagonizada por Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin y más, dueto que actualmente suma numerosos récords en el rubro de los OST desde su estreno el pasado 24 de abril.