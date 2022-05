La inclusión del track “Filter” en el nuevo álbum de BTS “Proof” ha generado controversia en redes sociales. Jung Bobby, uno de los 10 nombres acreditados en la composición del track, fue acusado en 2020 de agredir sexualmente y filmar videos íntimos sin consentimiento a su novia.

El debate surgió el 9 de mayo con predominancia entre los internautas coreanos. Mientras algunos fans invocan a que se retire la canción del álbum compilatorio, hay quienes defienden su presencia en el disco como algo inevitable porque “Filter” ya está disponible en los servicios de música.

“Filter” no es una canción nueva. Fue producida y grabada como solo de Jimin para el álbum “Map of the soul: 7”, que se publicó en febrero del 2020, dos meses antes de que Jung Bobby fuese denunciado.

Como “Proof” es un álbum de antología, varios temas antiguos del grupo fueron seleccionados por los integrantes para representar la historia de BTS. Sin embargo, algunos fans en Corea ven poco sensata la decisión de incluir “Filter” en el CD2 con los créditos intactos, sin regrabarla ni eliminar la participación de Jung.

Los polémicos créditos de "Filter". Foto: BIG HIT Music

"Filter" de BTS y la controversia de Bobby Jung. Foto: Women News/Naver

¿Quién es Jung Bobby?

El nombre real de Jung Bobby es Jung Dae Wook y es un cantautor miembro de la banda indie Autumn Vacation. “Filter” no es la única canción de BTS en la que figura como colaborador. Otras son “Love maze”, “I’m fine”, “Home” o “Answer: love myself”.

En noviembre del 2020, hubo alarma entre K-ARMY cuando se rumoreaba su posible inclusión en créditos del álbum BE. Afortunadamente, ello no ocurrió.

A la actualidad, el cantante y compositor está en juicio por los cargos de agresión sexual y filmación ilegal de videos íntimos a su exnovia en 2019. Según Korea Times y Women News, la víctima se suicidó en abril del 2020, pero antes dejó una nota acusando a su expareja. La familia impulsó la demanda.

Bobby Jung está en juicio por los cargos de agresión sexual y filmación ilegal de videos íntimos. Foto: Yonhap News

En enero del 2021, Jung Bobby fue absuelto por falta de pruebas pero ; no obstante, un mes después fue acusado por otra mujer con los mismos cargos. Luego de la incautación de sus pertenencias, la Policía encontró videos íntimos ilegales en el celular y computadora del cantante. El primer caso fue reabierto tras la evidencia y volvió a ser investigado.

El portal Women News refiere que, en el segundo juicio de marzo del 2022, el artista admitió los cargos de agresión sexual, aunque dijo “haber obtenido consentimiento” para los videos que le decomisaron. El tercer juicio se realizará en la Corte distrital de Seúl el 25 de mayo.

BIG HIT guarda silencio

Medios de prensa han contactado a BIG HIT para consultar si habrá cambios por el pedido que internautas han elevado en internet con el hashtag #정바비_곡_불매 (Boicot a las canciones de Jung Bobby).

Según Korea Times, la empresa no quiso dar comentarios sobre “Filter” y el caso de su excolaborador.