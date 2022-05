El grupo de BTS se encuentra promocionando su último álbum de “Proof” con canciones que ha emocionado a ARMY durante las últimas semanas. Mientras tanto, el fandom sigue pensando que algunos miembros deberían tener colaboraciones con otros artistas como J-hope con su amigo Crush.

Esta no es la primera vez que un cantante de otro país opina sobre una posible colaboración con BTS. A mitad de marzo de este año, Snoop Dogg mencionó que una canción con los chicos de Bangtan sería una realidad muy pronto. De igual manera, Suga participó con PSY para la última canción de “That that”.

Troye Sivan sobre BTS

El cantante australiano de Troye Sivan estuvo en un video de AskAnythingChat, en donde respondía las preguntas de sus fans. Uno de sus admiradores le mencionó si le gustaría volver a trabajar con BTS. A lo que él contestó que Jungkook y Jimin son los que más hablan para tener un trabajo en el futuro con ellos.

Cabe mencionar que Troye ya ha trabajado con Bangtan con la canción “Louder than bombs” del álbum “The map of the soul: 7″ en el 2020. De igual manera, el artista comentó que le gusta escribir canciones para otros artistas, ya que pueden compartir sus ideas.

“Me encantaría eso… Realmente, realmente, realmente amo escribir para otras personas y eso es algo que he querido hacer durante mucho tiempo.”

Portada de álbum "Map of the soul: 7". Foto: BIGHIT Music.

BTS fan de Troye Siyan

Desde los inicios del debut de BTS, Namjoon y Jungkook han declarado ser fans de Troye Sivan luego de haber realizado el cover de la canción “FOOLS”. Asimismo, Taehyung compartió una historia en Instagram en donde escuchaba el tema de “Easy” por Spotify. Hasta Jimin ha comentado que una colaboración con Troye es uno de sus más grandes sueños.

Historia de Taehyung en Instagram. Foto: Instagram.