Luego de que Taehyung de BTS confirmara que su primer mixtape se estrenará en el 2022, ARMY espera pacientemente por la fecha de lanzamiento oficial de “KTH1″. Sin embargo, recientes publicaciones de V en Twitter se viralizaron al contener una canción inédita en su carrera, por lo que fans esperan que sea incluida en su próximo material musical.

¿Mixtape de Taehyung?

El 11 de mayo (KST), V de BTS, nombre artístico de Kim Taehyung, apareció en la plataforma Weverse y se animó a contestar algunas publicaciones de ARMY.

Taehyung de BTS anunció que compartiría una canción con ARMY. Foto: captura Weverse

ARMY: “Daddy Taehyung... ¿estás durmiendo?”.

Taehyung: “No, pero tengo una canción más para eliminar... ¿Quieres escucharla?”.

Debido a que Taehyung es conocido por eliminar sus publicaciones en redes, al igual que sus canciones, fans de BTS se alarmaron de que probablemente se haya referido a piezas musicales de su primer mixtape, conocido por ARMY como “KTH1″.

Taehyung de BTS conversó con ARMY sobre nueva canción. Foto: captura Weverse

ARMY: “No te preocupes, Taehyung. Todas las canciones que nos compartes son geniales y todo lo que Taehyung cree con sus propias manos es asombroso... Tómate tu tiempo”.

Taehyung: “Por favor, atesórenlo... No importa si escribes la letra o no... Haz lo que tengas que hacer para completarla a tu gusto”.

Momentos más tarde, V de BTS compartió una canción nunca antes escuchada por ARMY mediante dos publicaciones en la cuenta grupal de Bangtan en Twitter con las siguientes descripciones; “Hola” y “Adiós”. Rápidamente, el fandom viralizó ambos clips y elogiaron el talento de su artista favorito.