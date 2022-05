El 10 de mayo se estrenó un nuevo capítulo de la serie promocional “BTS become developers” para el próximo videojuego del grupo k-pop, titulado BTS Island: In the SEOM. Tal como cita la serie, los siete integrantes de Bangtan crearon puzzles que ARMY podrá disfrutar pronto; sin embargo, Jungkook dio a conocer que uno de ellos en particular es complicado de resolver.

Jungkook mostró su lado gamer

Los fans de BTS pudieron ver una vez más la faceta gamer de Jungkook en el capítulo 3 de “BTS become developers”. El equipo de producción dio la bienvenida a especialistas que ayudaron a los integrantes de Bangtan a crear un puzzle personalidad de cada uno. Lo que más divirtió a ARMY fue que los especialistas usaron cabezas de adorno como imitación de los idols surcoreanos.

Especialistas entraron al set de "BTS become developers" con cabezas de adorno inspiradas en los idols de Bangtan. Foto: captura YouTube

Luego de que crearan los puzzles para BTS Island: In the SEOM, cada uno de los integrantes mostró el juego mientras que otro de ellos cumplió la función de participante. Todo fue elogios y diversión hasta que Jungkook pasó al frente para jugar el puzzle que había creado Suga.

Jungkook tuvo dificultades para jugar el puzzle creado por Suga de BTS. Foto: captura YouTube

Debido a que el puzzle de Suga era más pequeño que el de los demás, Jungkook no tuvo mucha suerte y tampoco pudo salir ganador, a diferencia de sus compañeros de BTS en los juegos anteriores. Esta fue su reacción al volver a perder en el puzzle: “Es cuestión de suerte”.

Ya que Jungkook es considerado uno de los gamers de BTS, el idol de Corea del Sur quiso seguir jugando, pues prefirió no aceptar una derrota; sin embargo, Taehyung le dijo que se detuviese, ya que su turno había concluído.

Jungkook perdió en el puzzle creado por Suga de BTS. Foto: captura YouTube

Mira aquí la serie “BTS become developers”, capítulo 3.

“BTS Island: In the SEOM” es el próximo videojuego de Bangtan tras la colaboración con Free Fire. Entérate AQUÍ más del OST, fecha de lanzamiento y actividades programadas para ARMY.