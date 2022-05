La agrupación de k-pop BTS no asistirá a la ceremonia de los Billboard Music Awards del próximo 15 de mayo por una razón importante. Sin embargo, el grupo planea lanzar su esperado álbum recopilatorio titulado “Proof”, el cual juntará sus mejores hits desde su debut y ya se encuentra en preorden.

El 10 de mayo (KST) se reveló la lista de canciones del segundo CD que estará en “Proof”. Entre algunos temas incluidos están los solos de cada integrante de las últimas eras como “Intro: Persona” (solo de RM) del álbum “Map of the soul: Persona”; o “Singularity” (solo de Taehyung), “Love yourself: Tear”. No obstante, uno de los títulos sorprendió a ARMY, ya que se llamará “RUN BTS” y este sería el nuevo track de la producción discográfica.

"RUN BTS" en tracklist de "Proof" de BTS. Foto: BIGHIT Music.

¿Qué significa “RUN BTS” de Bangtan?

Las fans más antiguas de BTS conocen de qué va “RUN BTS”. Este nombre es de un reality en donde los integrantes de Bangtan se divertían con juegos o realizando retos en la cocina. El primer capítulo de este programa se emitió por primera vez el 1 de agosto de 2015 a través de la plataforma de VLive, unos meses después de haber estrenado el álbum “The most beautiful moment in life: pt.1″.

BTS hacía retos de cocina en "RUN BTS". Foto: BIGHIT Music.

¿Cuándo regresa “RUN BTS”?

El último episodio que subieron se registró el 12 de octubre de 2021 con el capítulo número 155 antes de irse a tomar un descanso. Esto tomó por sorpresa al fandom de ARMY porque este programa era lo único que los acercaba a los siete miembros de BTS.

No obstante, el anuncio de una canción titulada “RUN BTS” ha abierto la esperanza para los fans del grupo de k-pop porque esto significaría el regreso del reality. Por el momento, la empresa de BIGHIT Music aún no ha confirmado esta información, pero se espera que sea pronto.

Los integrantes de BTS en reality "RUN BTS". Foto: BIGHIT Music.

Asimismo, esta teoría se ha creado porque Namjoon mencionó en el capítulo 124 de “RUN BTS” que le gustaría hacer una canción soundtrack con el mismo título para el reality . Por lo tanto, ARMY piensa que la letra referenciará al programa y hablarán de sus mayores recuerdos durante sus más de 7 años de participación.