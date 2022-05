El 9 de mayo, prensa coreana reportó que BTS presentará un nuevo juego para ARMY, luego de su colaboración con “Free Fire” y las promociones de “BTS Island: In the SEOM”. “Do you know me?” es un tradicional juego que en esta ocasión trabajará con BTS para presentar cartas temáticas y preguntas sobre el septeto k-pop.

BTS: “Do you know me?”

El sello discográfico de BTS, BIGHIT (HYBE) llegó a un acuerdo con Constellar Korea para lanzar una versión de Bangtan para el juego “Do you know me?” (DYKM). De esta manera, ARMY podrá jugar con amigos para descubrir quién sabe más del septeto k-pop.

Imagen promocional para "Do you know me", edición especial de BTS. Foto: Constellar Games Korea

El juego “Do you know me?” de BTS incluirá 430 preguntas y 50 cartas limitadas con imágenes de los cantantes k-pop.

BTS: preorden de “Do you know me?”

Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial del juego; sin embargo, “Do you know me?” de BTS iniciará la preorden el miércoles 11 de mayo a las 11.00 a. m. (hora en Corea del Sur) mediante la plataforma Weverse Shop y G Market.

Juego de cartas, "Do you know me?", presenta nueva edición inspirada en BTS. Foto: Constellar Games Korea

Horarios por países para la preorden de “Do you know me?” de BTS

Preorden de “Do you know me?” de BTS en Perú, México, Colombia y Ecuador : 9.00 p. m. (10 de mayo)

Preorden de “Do you know me?” de BTS en Costa Rica y Guatemala : 8.00 p. m. (10 de mayo)

Preorden de “Do you know me?” de BTS en Chile, Venezuela y Bolivia : 10.00 p. m. (10 de mayo)

Preorden de “Do you know me?” de BTS en Argentina y Brasil : 11.00 p. m. (10 de mayo)

Preorden de “Do you know me?” de BTS en España: 4.00 a. m. (11 de mayo).

“Do you know me?” (”¿Me conoces?” en su traducción al español) es un popular juego de cartas con preguntas para saber si tu amigo conoce de ti o viceversa. El juego se estrenó en Estados Unidos y debido a su gran acogida también fue lanzado en Corea del Sur y Japón.

Popular juego "Do you know me?" llegó a Corea del Sur y Japón. Foto: Constellar Games

Aunque Constellar Korea no ha anunciado si el juego con temática de BTS será lanzado de manera internacional o si presentará una versión en inglés, ARMY de todo el mundo espera por más novedades.