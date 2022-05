El domingo 8 de mayo se reveló el primer tracklist de “Proof”, comeback 2022 de BTS. Este año, el grupo representante de Corea del Sur decidió publicar un álbum antología donde incluirán tres canciones nuevas en medio del recopilatorio de su discografía. El tittle track será “Yet to come (The most beautiful moment)”.

“Proof” tendrá tres CDs, por lo que el fandom deducía que habrá mucho material por oír con el lanzamiento oficial del álbum de BTS, este 10 de junio.

El cronograma de comeback le da su espacio a cada tracklist. Este domingo, a las 10.00 a. m. en Perú, salió el primer cartel con 19 canciones, los siguientes se publicarán el lunes 9 y martes 10 a la misma hora.

Tracklist 1 del álbum “Proof”

El primer CD arranca con el tema “Born singer” , una canción que fue lanzada un mes después del debut de BTS en 2013 a través de YouTube. El tema es una adaptación de la canción “Born sinner” del artista estadounidense J.Cole.

La letra de “Born singer”, de BTS, fue escrita por RM, Suga y J-Hope. Expresa las ambiciones y expectativas de los raperos de Bangtan cuando recién iniciaban su carrera en el K-pop.

A continuación, puedes revisar la lista completa de canciones en el primer CD de “Proof” por BTS. A excepción de “Born singer”, todas fueron title tracks o sencillos principales de los comebacks coreanos de BTS.

1. “Born singer”

2. “No more dream”

3. “N.O”

4. “Boy in luv”

5. “Danger”

6. “I need u”

7. “Run”

8. “Fire”

9. “Blood, sweat and tears”

10. “Spring day”

11. “DNA”

12. “Fake love”

13. “Idol”

14. “Boy with luv” feat Halsey

15. “On”

16. “Dynamite”

17. “Life goes on”

18. “Butter”

19. “Yet to come”