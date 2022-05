BTS: “Yet to come” es el single principal de “Proof”, su nuevo álbum

La nueva era musical de BTS inicia oficialmente y tendrá por title a “Yet to come” (The most beautiful moment). ¿Cuál es la relación de la canción con HYYH?

Carátula de "Yet to come", single lead del nuevo álbum de BTS, "Proof", y una imagen de Bangtan en la era "Forever young", que cerró el HYYH parte 2. Foto: composición La República/Hybe