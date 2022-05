BTS, “Proof”: ¿de qué trata la antología de Bangtan? Canciones y detalles del disco

El próximo álbum de BTS “Proof” se lanzará el 10 de junio del 2022 , a pocos días del noveno aniversario del debut de la agrupación de k-pop. Este nuevo material contará con un empaque exclusivo, el cual ya se encuentra en preventa en las páginas oficiales de la empresa de BIGHIT Music. No obstante, ¿cuáles son las producciones que han recopilado para este disco?

“2 Cool 4 Skool”

El primer álbum single de BTS inició con “2 Cool 4 Skool”, el cual tuvo como canción principal “No more dream”, escrito por RM, Suga, J-hope, Pdogg y Supreme Boi. El tema se estrenó el 12 de junio del 2013 en Corea del Sur. Cabe mencionar que en álbum físico hay dos canciones ocultas: “Path” y “Skit: On the start line”.

“O!RUL8,2?”

El mismo año se estrenó “O!RUL8,2?” con “N.O.!”, las letras tenían un mensaje que iban en contra del sistema educativo del país surcoreano, ya que indican que los manejan como máquinas sin pensamiento por el futuro. El álbum se lanzó el 12 de septiembre. Este fue el inicio de la subunidad de RM, J-hope y Suga con “BTS Cypher pt.1″.

“Skool Luv Affair”

En el 2014, Bangtan volvió con un nuevo concepto, estudiantes enamorados con “Boy in luv” del 12 de febrero. Este álbum contó con el “Speccial addition”, el cual tenía dos canciones más como “Miss right”. El tema que siguió al tittle track fue “Just one day” que vino con video estético.

“Dark & Wild”

La continuación de “Boy in luv” es el tema principal de “Dark & Wild”, “Danger” del 19 de agosto del 2014. Los integrantes de BTS cambiaron su apariencia de escolares a chicos malos durante esta canción y “War of hormone”, cuyo video salió a los días del estreno del álbum.

“The Most Beautiful Moment in Life Pt.1″

Con el tittle “I need u”, BTS alcanzó su primer win durante el programa musical “The show” el 5 de mayo del 2015. El álbum cuenta con la versión rosa y blanco que vienen con fotografías estéticas. A partir de aquí empezó la trilogía HYYH, la historia de siete chicos que deben tratar de salvar sus vidas de la época más difícil de la vida.

“The Most Beautiful Moment in Life Pt.2″

La trama de la trilogía HYYH continúa con “RUN” del 30 de noviembre del 2015. Los siete integrantes ven cómo deben atravesar la juventud, tal como BTS lo mencionó durante la conferencia del concierto del mismo año. Este álbum dejó canciones como “Butterfly”, “Silver spoon”, entre otros.

“The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever”

Para concluir con HYYH, los integrantes se despidieron con “Young Forever”, el cual tiene un significado motivador para el fandom de ARMY, quedarse jóvenes para siempre. Esta producción junta los demás álbumes y cuenta con la introducción cantada por Suga, el cual es un resumen de esta producción.

“WINGS”

La era “WINGS” empieza con la canción “Blood, sweat & tears” del 10 de octubre del 2016, siendo este uno de los más complejos para ARMY, ya que cuenta con referencias a obras de arte y el libro “Demian” Hermann Hesse”. Este trata de cómo llegar a la perfección, dejando de lado los vicios y tentaciones de la vida.

“You never walk alone”

El disco de “You never walk alone” dejó una de la canciones más importantes de BTS: “Spring day”, el cual se basa en el trágico accidente del Ferry Sewol. Asimismo, este significa que los malos momentos siempre se irán porque hay una esperanza detrás de este. Además, junta al álbum de “WINGS” con nuevas canciones como “Not today” y la versión completa de “Outro: Wings”.

“Love yoursel: Her”

La fama de BTS empezó a resaltar con el estreno de “DNA”, una canción que cuenta con un video colorido. Este álbum contó con cuatro versiones (L, O, V, E). Además, tiene el sencillo de Jimin “Serendipity” como introducción. De igual manera, The Chainsmokers apoyó al tema de “Best of me”.

“Love yourself: Tear”

La primera canción que salió de este álbum fue de Taehyung: “Singularity”. Posteriormente, “Fake Love” fue publicado el 18 de mayo del 2018, tal como el título, este menciona sobre un amor que parecía real, pero al final fue una completa mentira.

“Love yourself: Answer”

Con el estreno de “IDOL”, BTS refleja su nuevo concepto, uno más colorido con un gran significado detrás de las letras. Esta producción junta a “Her” y “Tear”, al igual que se observan los sencillos “Epiphany” de Jin; “Seesaw” de Suga; “Euphoria” de Jungkook, entre otros.

“Map of the soul: Persona”

Una de las colaboraciones más importantes de BTS fue con Halsey en “Boy with luv” del 12 de abril del 2019. Esta producción logró más de dos millones de copias durante la preorden. El tittle track fue escrito por RM, J-hope, Suga, Pddogg y Jungkook en los coros.

“Map of the soul: 7″

Continuando con la teoría del mapa del alma de Carl Jung, BTS introduce “Map of the soul: 7″ con “Interlude: Shadow” de Suga y “Black swan”, una pieza con ritmo clásico. Como tema principal eligieron a “ON”. Al igual que “Love yourself: Answer”, los miembros de Bangtan cantan una canción en solitario.

“BE”

Como regalo de BTS para ARMY lanzaron “Life goes on”, al igual que “Telepathy”, este último siendo una carta para sus fans como agradecimiento por su amor. Por otro lado, siguen con “Dynamite” y la balada “Blue & grey”. Esta producción cuenta con una versión estándar y deluxe, cuyo material salió después de las nominaciones de los Grammys 2021.

“Butter”

El último álbum en físico fue con “Butter”, el cual tenía a “Permission to dance” como segundo track.