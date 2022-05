Tras el éxito de los conciertos presenciales de BTS en Las Vegas y Los Ángeles, el grupo k-pop llega a Nueva York en formato de exhibición inmersiva. “Korea: Cubically Imagined” presenta una experiencia que busca replicar lo mejor de presentaciones en vivo de Bangtan para alegría de ARMY. Entérate aquí las fechas oficiales de la exhibición que se lleva a cabo en Chelsea Industrial en Manhattan, NY.

ARMY en “Korea: Cubically Imagined”, exhibición de BTS en Nueva York. Foto: Instagram @cubicallyimagined

BTS en Nueva York: “Korea: Cubically Imagined”

BTS brindó el concierto online “Map of the Soul ON:E” en el 2020, por lo que ARMY de todo el mundo no pudo disfrutar del show en vivo de los idols k-pop, debido a las restricciones por la pandemia en su momento. De esta manera, presentaciones de “DNA” y “Dope”, previamente grabadas en “Map of the Soul ON:E”, ya pueden ser vistas por los fans de Bangtan en la exhibición inmersiva “Korea: Cubically Imagined”.

”Korea: Cubically Imagined” es una exhibición inmersiva que llegó a Nueva York, luego de su paso por Paris, Hong Kong, Moscú y Beijing. Korea Creative Content Agency fue la empresa encargada de presentar la experiencia en 3D, realidad aumentada y más de BTS, “Parasite”, d’strict, Design Silver Fish, entre otras producciones coreanas, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur.

Exhibiciones inmersivas de BTS: fechas oficiales

La exhibición inmersiva de BTS en Nueva York se encuentra disponible desde el 2 de mayo hasta el 14 de mayo del 2022. Además, Korea Creative Content Agency confirmó que la experiencia virtual de BTS y producciones coreanas también serán presentados en Washington a partir del 27 de mayo hasta el 9 de junio.