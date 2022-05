El nuevo álbum de BTS se llamará “Proof”. A través de un emocionante recuento de sus anteriores producciones, Bangtan anunció el nombre del disco en video teaser y reafirmó la fecha de lanzamiento para el 10 de junio del 2022.

ARMY, en todas partes del mundo, oficialmente le da la bienvenida a esta nueva era musical mientras se replican las teorías que surgen a raíz del adelanto.

Logo teaser de “Proof”

El teaser presenta un recuento cronológico de todos los álbumes que BTS ha lanzado desde su debut en 2013. Cada disco es presentado con su logo, fecha de lanzamiento y title track.

Casi al cierre del recorrido, el color negro toma la pantalla y aparece un distintivo con la palabra “Proof” en tonos grises, configurada por el logo de Bangtan y posteriormente por el de ARMY.

La voces de Jin, Jimin, Jungkook, Suga, RM, J-Hope y V posteriormente pronuncian “We are butterproof” (”Nosotros somos a prueba de balas”) mientras aparece graficada en blanco esta frase que antes fue incluida en el primer teaser del comeback.

Por último, “Proof” se apodera del adelanto. Abajo de la palabra resalta la fecha 6 de junio, la cual está fijada para el lanzamiento de esta anticipada producción.

¿Qué significa “Proof”?

“Proof”, del inglés al español, significa prueba. Dicha palabra es recurrente en el diccionario de Bangtan, pues configuró el nombre con el que debutó el grupo (”Chicos a prueba de balas” traducido del original coreano) y figura en títulos y letras de canciones de la boyband k-pop que tienen un fuerte significado relacionado al fandom ARMY. Entre estas figuran “We are bulletproof: the eternal” y “We are bulletproof pt.2″.

El spoiler de Namjoon

ARMY no tardó en darse cuenta de que el nombre del nuevo álbum de BTS fue revelado anteriormente por Namjoon en el spoiler más directo que a la fecha ha dado el líder. Esto sucedió en “PTD Las Vegas” cuando pronunció la frase “BTS era la bala y ARMY era la prueba (proof)” durante su discurso y siguió mencionado el título hasta en cuatro oportunidades más.

Significado de la cifra del teaser y su relación con el concepto

Las teorías abundan tras la presentación del logo y una de estas es que BTS volvería a sus raíces musicales del hip hop en este comeback. Esto es postulado por ARMY desde que fue confirmado el comeback 2022 debido a la frase “We are bulletproof”, pero ahora cobra fuerza por la cifra que tituló el video teaser del logo.

Como se ve en las siguientes imágenes, esta fue configurada con las fechas de lanzamiento de los primeros álbumes de Bangtan, los cuales tienen al hip hop como género.

Teoría sobre el nuevo álbum de BTS, "Proof", y su género musical. Foto: captura Twitter