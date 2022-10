El viaje de BLACKPINK con su tour mundial “Born pink” comienza en Seúl, Corea del Sur, la noche del 15 de octubre del 2022 (KST). En el Olympic Gymnastics Arena, miles de fans se darán cita para ver en vivo a las superestrellas Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa en el primer concierto de la gira. Al día siguiente, el domingo 16, el grupo se parará nuevamente frente a las BLINK para cantarles los grandes éxitos de su repertorio, incluyendo temas de su más reciente álbum de estudio.

“Born pink” promete ser el tour mundial más espectacular jamás visto en la historia de las girlbands del k-pop. Conoce aquí los datos que debes saber de la serie.

Setlist del tour mundial “Born pink”

El setlist completo de la gira no ha sido confirmado hasta ahora por YG; sin embargo, ya se conocen algunas de las canciones que serán presentadas por las superestrellas de k-pop. Entre estas figuran “Shut down”, “Pink venom”, “Tally” y “Yeah yeah yeah”, del EP “Born pink”.

Horarios del tour de BLACKPINK “Born pink” (día 1):

Las chicas de BLACKPINK comenzarán a cantar a partir de las 6.00 p. m. (KST) en el primer día de la serie. Como curiosidad, a esa misma hora ese mismo día BTS celebrará su concierto “Yet to come in Busan”.

Tour “Born pink” día 1 en Perú, Colombia, México y Ecuador: 4.00 a. m. del 15 de octubre.

Tour “Born pink” día 1 en Costa Rica, Guatemala, el Salvador: 3.00 a. m. del 15 de octubre.

Tour “Born pink” día 1 en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 5.00 a. m. del 15 de octubre.

Tour “Born pink” día 1 en Argentina, Brasil, Chile: 6.00 a. m. del 15 de octubre.

Tour “Born pink” día 1 en España: 11.00 a. m. del 15 de octubre.

Horarios del tour de BLACKPINK “Born pink” (día 2):

La segunda fecha del tour de BLACKPINK será concretada el domingo 16 de octubre en el mismo recinto en Seúl. La función iniciará una hora antes en comparación con el concierto anterior.

Fechas del tour mundial “Born pink” de BLACKPINK

El tour de BLACKPINK llegará entre 2022 y 2023 a 27 ciudades, incluyendo Seúl, con un total de 42 fechas hasta ahora confirmadas. Ningún territorio de América Latina está incluido como parada, por el momento.

¿Habrá live streaming oficial del tour “Born pink”?

Usualmente, los artistas del k-pop transmiten en vivo las primeras o últimas fechas de sus giras. En el caso de BLACKPINK, los días 1 y 2 no contarán con live streaming oficial. Además, se desconoce si YG agregará esta opción en conciertos próximos de “Born pink”.

¿Se puede ver el concierto de BLACKPINK gratis online?

Al no contar con un live streaming oficial, será difícil para los fans seguir en vivo online los días 1 y 2 de la gira “Born pink”, a no ser que algún asistente transmita estos shows vía TikTok, Instagram u otras plataformas.