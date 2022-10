BLACKPINK listas para “Born pink”: tour mundial inicia en Corea del Sur el 15 de octubre

Todo está listo para el inicio de “Born pink”, el tour mundial de BLACKPINK. La noche del 15 de octubre (KST), comenzará oficialmente la esperada gira de la girlband más aclamada del k-pop. El KSPO Dome ubicado en Seúl, la ciudad capital de Corea del Sur, abrirá sus puertas para este primer encuentro que el grupo femenino concretará con sus fanáticos BLINK en un concierto propio tras una espera que bordeó los tres años.

Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie prometen dejar el alma en el escenario. Como parte del conteo regresivo para el día 1 de la gira más cara realizada por YG, el video de las superestrellas ensayando con su banda el tema “Yeah yeah yeah” dan un adelanto de las sorpresas que alistan.

La citada canción, en su versión de estudio, acompaña como fondo musical a los registros visuales de la práctica. Dicho tema, al igual que “Shut down” y “Pink venom”, es una pista de “Born pink”, EP que el cuarteto promocionará en la gira homónima tras publicarlo en septiembre del 2022 como su segundo álbum de larga duración.

Además del ensayo, integrantes como Jisoo han compartido en redes sociales otros vistazos del tour. En una de sus publicaciones, la también modelo y actriz mostró el regalo que sus fans chinos llevaron hasta Corea del Sur en señal de apoyo.

¿A qué hora inicia en Perú el primer concierto de la gira “Born pink”?

El primer concierto del tour mundial “Born pink” 2022-2023 iniciará a las 6.00 p. m del sábado 15 de octubre (KST). En ese momento, en Perú serán las 4.00 a. m. por diferencia horaria con Corea del Sur.

Un dato curioso: los chicos de BTS también tienen programado para la misma hora del mismo día su concierto gratuito “Yet to come in Busan”. Debido a que esta singular coincidencia entre los dos conjuntos más aclamados del k-pop, los cuales actualmente se enfrentan en los MTV EMA y los AMAs, hay expectativas por ver cuáles serán sus respectivos resultados.