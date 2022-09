Con seis años de carrera en el k-pop, BLACKPINK logra su primer #1 en la lista de álbumes de Billboard. “Born pink”, que marcó el regreso de la girlband después de año y medio de hiatus grupal, llega a la cima del chart de discos más populares en los Estados Unidos. El comeback del cuarteto femenino desplaza al segundo puesto a “Un verano sin ti” de Bad Bunny.

Este #1 no solo es un logro personal para Rosé, Lisa, Jennie y Jisoo. Es la primera vez que el álbum de algún grupo femenino domina el ranking desde el 2008. El último registro fue de “Welcome to the dollhouse” de Danity Kane 14 años atrás.

“Born pink” salió al público el 16 de septiembre del 2022 y cuenta con ocho tracks que incluyen al prelanzamiento “Pink venom”, el título principal “Shut down” y la canción especial “Ready for love”.

Para llegar al #1, el disco de BLACKPINK sumó un equivalente a 102.000 unidades vendidas. De ese total, 75.500 copias fueron ventas puras, por lo que “Born pink” también se corona como el álbum más vendido en EE. UU. en la semana del 16 al 22 de septiembre.

BLACKPINK: resultados de "Born pink" en Billboard. Foto: captura de Twitter/@chartdata

En segundo lugar de la lista, queda “Un verano sin ti” de Bad Bunny, disco que fue primer puesto por 11 semanas (no consecutivas). El tercer lugar del chart también va para un grupo de k-pop: “2 Baddies” de NCT.

Fans del grupo femenino celebran el logro de BLACKPINK en redes sociales. Tras el lanzamiento de “Born pink”, la girlband le ha puesto nombre a varios récords como representantes del k-pop. Su sencillo principal “Shut down” fue la canción más reproducida en Spotify en el mundo por 4 días seguidos.