BLACKPINK y “Shut down”: las 12 referencias a videos pasados que astutos fans notaron

El 15 de octubre (en hora local), BLACKPINK lanzó su segundo álbum de estudio, “Born pink”, y estrenó el video musical de “Shut down”, la canción principal de su disco. A través de la pieza audiovisual, Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo despiertan los recuerdos de sus más dedicados fans.

Una lluvia de easter eggs es lo que encontró BLINK durante la premiere. Cada escena muestra referencias a videos que lanzó el cuarteto desde el inicio de su carrera en el 2016. Una sensación de nostalgia y, a la vez, de satisfacción por el camino recorrido fue descrita por los BLINK en redes sociales.

¿Lograste descubrir los paralelos con los MV antiguos de BLACKPINK? A continuación mostramos algunas comparaciones.

Rosé

La vocalista de “Gone” vuelve a aparecer sentada sobre un globo terráqueo. A diferencia de la captura de “Whistle”, en “Shut down” la esfera es de color rosa y negro. Ello podría simbolizar que el mundo fue conquistado por BLACKPINK.

En otro momento del video, Rosé conduce un vehículo y acelera. Es un paralelo a su escena en “Kill this love”.

Referencias de BLACKPINK a sus videos pasados en "Shut down". Foto: capturas/YG

Rosé también filma sentada en un candelabro. Este es igual al que se usó en “DDU-DU DDU-DU”, pero de color negro.

BLACKPINK: "Shut down" y las referencias a otros videos. Foto: YG

Jennie

La ‘it girl’ de Corea revive una escena de “DDU-DU DDU-DU” en la que se le ve al lado de un tanque cubierto con brillo. Las bolsas que representan compras lujosas también se repiten en la misma posición.

En otro momento, Jennie enciende un fósforo tal como se la vio en “Playing with fire”. Ahora su mirada expresa fuerza a diferencia de la nostalgia que transmitía en el video anterior.

BLACKPINK: las referencias de "Shut down" a videos pasados. Foto: captura/YG

El corazón con brillantes también regresa al video musical de “Shut down”. Este ítem apareció antes en el MV de “Kill this love”.

BLACKPINK: "Shut down" y las referencias a otros videos musicales. Foto: YG

Lisa

La maknae de BLACKPINK rapea en un escenario parecido al que se empleó en “Boombaya”, tema debut de la girlband. Otro detalle interesante es que Lisa usa su nombre real, LALISA, en su vestuario.

También hay un paralelo al muelle de “Playing with fire” y a la espada que desenvaina Lisa en “Ddu-du, Ddu-du”.

BLACKPINK: "Shut down" y las referencias a videos pasados. Foto: captura/YG

Jisoo

El paraguas de Jisoo conecta la escena con “Ddu-Du Ddu Du”. La diferencia es que en “Shut down” lo que llueve son billetes.

En otro momento, Jisoo aparece justo frente a la secuencia de los paparazzi de “Ddu-Du Ddu Du”.

BLACKPINK y las referencias en "Shut down". Foto: YG

“Boombayah”

"Born pink" y su referencia a "Boombayah". Foto: YG

Bonus: los carteles con las canciones

Una de las escenografías de “Shut down” muestra un callejón luminoso con distintos afiches. En ellos se puede encontrar los títulos de las canciones de BLACKPINK: “Boombayah”, “Crazy over you”, “Playing with fire”, “DDU-DU DDU-DU”, “Ice cream”, “Pretty savage”, “Gone”, “Lalisa”, “Sour candy”, “Solo”, “Hope not”. “As if its your last”, “Money” and “Whistle”.