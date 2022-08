La confusión se apoderó de los BLINK con respecto al primer premio de BLACKPINK en los MTV VMAs 2022. Poco después de ver a sus estrellas favoritas desfilando por la black carpet en su debut en los Video Music Awards, ellas subieron a un mini escenario exterior para recibir su primer ‘hombre de la Luna’ de la edición.

Con la imagen difundida ampliamente en redes sociales llegó la información desde distintos canales, incluyendo Rolling Stone, que Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé en ese momento habían sido captadas aceptando el premio al grupo del año del evento.

Consecuentemente, BLINK, el fandom, celebró con orgullo que BLACKPINK se había convertido en el primer girlgroup del k-pop en liderar la preciada categoría en toda la historia de los Video Music Awards.

La emoción aumentaba porque las cantantes de “Pink venom”, además, eran supuestamente el primer conjunto femenino en alzar el premio desde TLC, en 1999.

BLACKPINK en los MTV VMAs 2022. Foto: BP_LA/Twitter

No obstante, la alegría no era completa porque MTV no compartía al respecto en sus fuentes oficiales. A ellos se sumaba que los medios que divulgaron el triunfo iban eliminando sus publicaciones. ¿Qué pasó?

Con el desarrollo del evento, los MTV VMAs 2022 anunciaron durante la transmisión por televisión que BLACKPINK ganó en la categoría de metaverso. Un video pregrabado de las idols agradeciendo en la black carpet acompañó el anuncio.

Por el clip, se supo finalmente que las artistas de YG habían recibido horas atrás la presea por su concierto in-game en PUBG Mobile y no por ser el grupo del año.

No obstante, nada está dicho en esta última categoría, pues los resultados aún no han sido anunciados. Recordamos que aquí compitió BTS contra BLACKPINK en una final que se apoderó de las redes sociales el 24 de agosto.