Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé salen de gira en 2022. Tal como lo había mencionado YG en una nota de prensa previa, BLACKPINK prepara un tour mundial que comienza en menos de tres meses. Esta es una de las fechas reveladas a BLINK en el teaser “BORN PINK” que marca el inicio de una nueva era musical para la girlband de k-pop.

El video se publicó en las cuentas oficiales de BLACKPINK a la medianoche del 1 de agosto en Corea del Sur. Su versión en YouTube sumó más de 1 millón de visualizaciones en menos de una hora, a pesar de ser solo un adelanto.

Según el clip, el cronograma de comeback del cuarteto incluye un sencillo de prelanzamiento y el estreno del álbum. Luego de que el disco salga a la luz, las cantantes de “How you like that” empacarán maletas y comenzará la que YG describió como la “gira más grande en la historia de una girlband de k-pop”.

El tour mundial de BLACKPINK iniciará en octubre del 2022, según el video adjunto . Todavía no hay detalles de los países que visitarán; pero la magnitud de la serie de conciertos hace preveer que irían a más territorios que los recorridos en su primer “World Tour (In your Area)” del 2018-2020.

BLACKPINK en su concierto online THE SHOW. Foto: YG

¿BLACKPINK en Sudamérica?

En su primera gira, las integrantes de BLACKPINK visitaron Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía. En aquella ocasión no se presentaron en países de América Latina. El nuevo tour de Jennie, Rosé, Lisa y Rosé despiertan esperanza en los fanáticos de esta parte del mundo.

BLINK ha comenzado a difundir un tuit de Universal Music Brasil que podría aludir a la girlband (UMG es el sello que se encarga de las actividades internacionales de BLACKPINK).

“El 4 de agosto anunciaremos una gira en Twitter. Será en octubre y pasará por Brasil. Sin más información por el momento”, se lee en el mensaje que ha sido tomado como una pista por los fans de las surcoreanas.