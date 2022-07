Al menos 4 millones de usuarios habrían recogido tickets gratis para el concierto “The Virtual” de BLACKPINK en PUBG Mobile. El espectáculo, que se realizará en las dos últimas semanas de julio, es solo un adelanto del comeback que BLINK había demandado por meses. Según los organizadores, el fandom también disfrutará del video musical de una canción especial.

El deseo de BLINK podría hacerse realidad, pues dicho tema inédito sería “Ready for love”, según las pistas que internautas han reunido en redes sociales. Los admiradores de BLACKPINK esperan el lanzamiento oficial del track desde que oyeron fragmentos de este por primera vez en el documental “Light up the sky” de Netflix.

Fanbases del grupo femenino difundieron los comentarios de un supuesto exempleado de YG que trabajó en BLACKPINK x PUBG. Este afirmó en Instagram que “el proyecto, al que le había puesto mucho esfuerzo, por fin saldría a la luz”. La captura incluye el nombre de la canción.

“Este tema especial es realmente bueno, gracias por su interés”, comentó a los fans que escribieron en su perfil.

BLACKPINK: "Ready for love" sería la canción especial para el evento con PUBG. Foto: BLACKPINK Latino/Twitter

Por otro lado, se especula que el videoclip sería semejante al que lanzó BLACKPINK por su colaboración con Zepeto. Es decir, podría ser protagonizado por sus avatares virtuales.

“El grupo de cuatro estrellas lanzará una canción especial y un nuevo video musical en el juego y por las redes sociales de PUBG Mobile a finales del mes”, se lee en la nota de prensa enviada por los organizadores y citada por Billboard News.

Cabe recordar que el concierto “The Virtual” de BLACKPINK es el primer evento musical in-game de dicha compañía de juegos. “Planeamos que sea un show innovador, que expanda el mundo de PUBG Mobile, y prepare el terreno para el comeback de BLACKPINK”, expresó el ejecutivo Vincent Wang a cargo de Tencent, según medios especializados.

Tickets gratis para el concierto de BLACKPINK. Foto: PUBG

¿Cuándo será el concierto virtual de BLACKPINK?

El evento “The Virtual” se ha programado para el 22, 23, 29 y 30 de julio para usuarios de PUBG Mobile en Norteamérica y Sudamérica. BLINK y jugadores en el resto del mundo podrán participar el 23,24, 30 y 31 de julio.

Otras actividades de la colaboración se indican en el siguiente calendario oficial.