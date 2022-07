La participación de Jennie, de BLACKPINK, en la serie “The idol”, de HBO Max, ya es oficial. The Weeknd, quien produce y actúa en el proyecto, reveló el primer tráiler durante su concierto After hours til down, el sábado 16 de julio. Con las imágenes, se confirma la aparición de la estrella de k-pop y su debut como actriz.

El adelanto fue un regalo para los fans que acudieron al concierto, pues tuvieron la primicia. El clip se difundió por redes sociales y BLINK reconoció a Jennie vistiendo traje de baño en una de las escenas del adelanto. Ella también aparece en dos fragmentos adicionales, junto con el equipo que realiza una coreografía con el personaje principal.

Horas después, el 17 de julio, HBO Max compartió la previa a través de sus redes sociales. A continuación, puedes ver el teaser completo de “The idol” subtitulado al español.

Reparto de “The idol”

“The idol” es una serie coproducida por Abel Tesfaye y el creador de “Euphoria”, Sam Lavison. Según la sinopsis inicial de Variety, se contará la historia de una joven aspirante a estrella pop que inicia una relación con el dueño de un club en Los Ángeles. La verdad detrás de este hombre es que dirige una secta secreta.

La protagonista es Lily Rose Depp, hija del conocido actor Johnny Depp. The Weeknd también interpretará uno de los roles principales en la serie. El cantante Troye Sivan es otro miembro del reparto.

Lily Rose Depp en "The idol" de HBO Max. Foto: captura de HBO

El debut de Jennie como actriz fue mencionado por primera vez en un reporte de TVDaily, medio coreano que indicó que la figura de BLACKPINK había sido convocada por el intérprete de “Blindin lights”.

Todavía no hay más detalles del personaje de Jennie, quien sería parte del equipo de bailarines de la protagonista a deducir por las imágenes mostradas.

“The idol” llegará pronto a HBO Max Latinoamérica, según indica la plataforma de streaming.